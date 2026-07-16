تبلغ القيمة السوقية لقائمة إنجلترا 1.36 مليار يورو، فيما تصل القيمة السوقية لتشكيلة الأرجنتين 782.5 مليون يورو، وفقاً لبيانات "ترانسفير ماركت العالمي".

وبالعودة إلى اللقاء افتتحت إنجلترا التسجيل عن طريق اللاعب أنتوني جوردون عند الدقيقة الـ (55)، وأدركت الأرجنتين التعادل بواسطة اللاعب إنزو فرنانديز عند الدقيقة (85)، قبل أن يضيف زميله لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للأ جنتين عند الدقيقة الـ (92).

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السابع للأرجنتين والثاني لإسبانيا

يعتبر النهائي الذي يجمع الأرجنتين بإسبانيا على ملعب "متلايف ستاديوم" في مدينة نيويورك هو الـ (7) للأرجنتين و الثاني لإسبانيا.

حيث سبق للأرجنتين تحقيق اللقب 3 مرات في أعوام 1978، 1986، 2020، فيما حلّ وصيفاً في 3 مرات آخرى.

بالنسبة لإسبانيا تأهلت لنهائي كأس العالم مرة واحدة في 2018 أستطاعت حينها تحقيق اللقب، علماً بأن إسبانيا تأهلت إلى هذا النهائي بعد أن تجاوزت فرنسا بهدفين للاشيء في الدور نصف النهائي.

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ملعب متلايف ستاديوم يحتضن النهائي

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ملعب "متلايف ستاديوم" في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لإحتضان النهائي.

وأعلن قبلها (الفيفا) طرح منتجات تذكارية فريدة ومثيرة للجدل للبيع، تتمثل في قطع حقيقية وموثقة من عشب وتراب ملعب "متلايف ستاديوم".

تأتي المبادرة التجارية لتسلط الضوء مجددا على الإستراتيجيات الاستثمارية التي تتبعها المؤسسة الدولية، حيث تحولت "نبتة العشب" الحية إلى قطع أثرية وسلع فاخرة موجهة لعشاق المستديرة الساحرة والمستثمرين في المقتنيات الرياضية النادرة.

وفقا للتفاصيل الرسمية التي أعلن عنها متجر الـ "فيفا"، تم تقسيم المقتنيات العشبية إلى عدة فئات تسويقية تناسب مختلف القدرات المالية للمشجعين، على الرغم من أن الحد الأدنى للأسعار يعد فلكيا مقارنة بطبيعة المنتج، حيث تبدأ أسعار التذكارات من 390 يورو (450 دولار) للحصول على مكعب زجاجي واقٍ من الراتنج الأكريليكي بأبعاد متواضعة تبلغ (6.5 سم × 6.5 سم × 6.5 سم) يحتوي على قطعة صغيرة من العشب.

في المقابل يرتفع السعر ليصل إلى 2585 يورو (2800 دولار) للنسخة الفاخرة التي أُطلق عليها اسم إصدار "البطل"، ويأتي الإصدار الأعلى سعرا في مكعب أكبر حجما (7.62 سم) داخل صندوق فخم يحمل الشعار الرسمي للمونديال وتاريخ المباراة النهائية، مصحوبا بمجسمات مصغرة مطلية للبطولة تشمل نسخة من مجسم كأس العالم وكأس كريستالية وكرة المباراة النهائية، إضافة إلى تذكرة ذهبية تذكارية معدنية، وشهادة رقمية عبر وحدة تخزين لضمان أصالة المنتج ومنع تزويره.