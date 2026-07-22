وبحسب Sky News، يواصل التحالف، الذي يقوده أميت بهاتيا، المالك المشارك لنادي كوينز بارك رينجرز، والمدعوم من عائلة الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، مع بيزوس للمشاركة في الصفقة، إلا أن انضمامه لم يُحسم بعد.

محادثات مستمرة

بدأ التحالف محادثات مع مجموعة فينواي سبورتس جروب (FSG)، المالكة لنادي ليفربول، بشأن شراء حصة أقلية في النادي.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، قد تمنح الصفقة ليفربول تقييماً يتجاوز 6 مليارات دولار، فيما أكدت FSG أن تحالفاً يقوده بهاتيا أبدى اهتماماً باستثمار إستراتيجي في النادي.

اهتمام رياضي

تقدر مجلة فوربس ثروة بيزوس، مؤسس “أمازون” ومالك شركة بلو أوريجين وصحيفة واشنطن بوست، بنحو 257 مليار دولار.

لبيزوس، سبق وأن درس فرص الاستحواذ على ناديي سياتل سي هوكس وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، لكنه لم ينجز أي صفقة.

استثمارات أمريكية

يعكس الاهتمام بليفربول استمرار تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يسيطر مستثمرون أمريكيون على نحو نصف أندية البطولة.

واستحوذت FSG على ليفربول في 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، بينما قد تعكس الصفقة المحتملة ارتفاع قيمة النادي إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

صفقة مماثلة

قد تتبع الصفقة نموذج استثمار شركة Dynasty Equity في 2023، عندما استثمرت نحو 200 مليون دولار مقابل حصة أقلية كمستثمر سلبي، واستخدمت حصيلة الصفقة لخفض الديون وتمويل الإنفاق الرأسمالي، دون تخصيصها لتمويل صفقات انتقال اللاعبين.

وفي خطوة قد تمهد لإتمام الصفقة، تخارج بهاتيا من ملكيته في نادي كوينز بارك رينجرز ببيع حصته إلى روبن جنانالينجام، بينما يبقى انضمام بيزوس إلى التحالف مرهوناً بتحويل المحادثات الجارية إلى اتفاق نهائي.