بيزوس يقترب من جمع 10 مليارات لشركته المتخصصة بالذكاء الاصطناعي





يقترب جيف بيزوس من إتمام جولة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تطور نماذج قادرة على فهم العالم المادي، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

وذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الصفقة، أن التمويل الجديد يقيّم الشركة، التي تحمل الاسم الرمزي "بروجكت بروميثيوس"، عند 38 مليار دولار.

وأضافت أن "جي بي مورغان" و"بلاك روك" من بين المستثمرين في هذه الجولة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ومن المتوقع إتمام الجولة قريباً، لكنها لم تُحسم بعد. وامتنعت "بروجكت بروميثيوس" و"بلاك روك" و"جي بي مورغان" عن التعليق للصحيفة.

استهداف تسريع التصنيع باستخدام الذكاء الاصطناعي

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بيزوس كان يجري محادثات لجمع 100 مليار دولار لصندوق يهدف إلى الاستحواذ على شركات صناعية ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها.

وتضم الشركة الناشئة عشرات الموظفين، بعضهم جرى استقطابهم من مختبرات رائدة في الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل ديب مايند"، كما تقوم بتوظيف مواهب في هذا المجال في سان فرانسيسكو وزيورخ ولندن، وفقاً لملفات الموظفين على منصة "لينكد إن".