استحوذ لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على 21% من إجمالي دقائق اللعب في كأس العالم 2026، ليتصدر بفارق كبير قائمة الدوريات الأكثر حضوراً في البطولة، وفق بيانات نشرها موقع Transfermarkt.

وجاء الدوري الإسباني في المركز الثاني بحصة بلغت 9.4% من إجمالي دقائق اللعب، يليه الدوري الألماني بنسبة 8.9%، فيما تقاسم الدوريان الفرنسي والإيطالي المركزين الرابع والخامس بنسبة 7.2% لكل منهما.

دوري روشن بين العشرة الأوائل

احتل دوري روشن السعودي المركز السابع عالمياً من حيث إجمالي دقائق اللعب في كأس العالم 2026، بعدما استحوذ لاعبوه على 3.4% من دقائق البطولة، خلف الدوري الأمريكي (MLS) الذي بلغت حصته 4%. وجاء الدوري التركي في المركز الثامن بنسبة 2.8%، يليه الدوري الهولندي (2.7%) ثم الدوري البرتغالي (1.9%).

48 لاعباً من الدوري السعودي

وبحسب رابطة الدوري السعودي للمحترفين، شارك 48 لاعباً من أندية دوري روشن السعودي في قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، ليصبح الدوري السعودي سادس أكثر دوريات العالم تمثيلاً من حيث عدد اللاعبين، والأول خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ورغم هذا الحضور الكبير، جاء دوري روشن في المركز السابع من حيث إجمالي دقائق اللعب، بعدما استحوذ لاعبوه على 3.4% من دقائق البطولة، ما يشير إلى تفاوت حجم مشاركة لاعبيه مقارنة بنظرائهم في الدوريات الأوروبية الكبرى.

مؤشر على مساهمة الدوريات

وتقيس بيانات Transfermarkt نسبة إجمالي الدقائق التي خاضها لاعبو كل دوري خلال مباريات البطولة، وهو مؤشر يعكس حجم مساهمة كل دوري في كأس العالم، وليس عدد اللاعبين المشاركين فقط، إذ ترتفع حصة الدوريات التي تضم عدداً أكبر من اللاعبين الأساسيين أو الذين واصلوا المنافسة حتى الأدوار المتقدمة.