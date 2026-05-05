الهلال يتفوق على روما

وبحسب الصحيفة: "أن إدارة النادي الإنجليزي تلقت عرضاً من روما الإيطالي للتعاقد مع اللاعب كريسينسو سامرفيل مقابل (46)، كما أن مانشستر يونايتد إستفسر عن اللاعب نفسه وإمكانية التعاقد معه، إلى جانب إهتمام استون فيلا به".

وقالت: "اتفاق الهلال ووست هام حسم كافة الأمور حيث سيجري اللاعب الفحوصات الطبية قبيل التوقيع بشكل رسمي ًإنتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين".

نجاح عملية الدوسري

أعلن نادي الهلال نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب سالم الدوسري قائد فريق كرة القدم في وتر الركبة في (فنلندا)، على يد الطبيب المختص ليمباينن.

وسيبدأ اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

4 صفقات محلية

نجحت شركة نادي الهلال في التعاقد مع 4 لاعبين محليين في فترة الانتقالات الصيفية وهم محمد العويس ومحمد الصرنوخ وصبري دهل وعبدالله العنزي.

حيث تم التعاقد مع العويس لمدة موسمين قادماً من العلا، وتعاقدت مع الصرنوخ ودهل والعنزي لمدة 5 سنوات.