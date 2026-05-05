الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
الرياضة

توصلت إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع نظيرتها في إدارة نادي وست هام الإنجليزي بخصوص انتقال الهولندي كريسينسيو سامرفيل جناح فريق كرة القدم في صفوف الأخير مقابل 80 مليون يورو، وفقاً لشبكة "The Athlletic".

الهلال يتفوق على روما

وبحسب الصحيفة: "أن إدارة النادي الإنجليزي تلقت عرضاً من روما الإيطالي للتعاقد مع اللاعب كريسينسو سامرفيل مقابل (46)، كما أن مانشستر يونايتد إستفسر عن اللاعب نفسه وإمكانية التعاقد معه، إلى جانب إهتمام استون فيلا به".

وقالت: "اتفاق الهلال ووست هام حسم كافة الأمور حيث سيجري اللاعب الفحوصات الطبية قبيل التوقيع بشكل رسمي ًإنتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين".

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وسيبدأ اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

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4 صفقات محلية

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حيث تم التعاقد مع العويس لمدة موسمين قادماً من العلا، وتعاقدت مع الصرنوخ ودهل والعنزي لمدة 5 سنوات.

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