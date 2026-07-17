أبرم نادي "أياكس أمستردام" الهولندي صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، قادماً من الهلال السعودي، بعقد يمتد 5 مواسم حتى 30 يونيو 2031، وفقاً لبيانين صادرين عن الناديين.

"أياكس" قال إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً وقع عقداً طويل الأجل مع النادي، فيما تبلغ رسوم الانتقال أقل بقليل من 20 مليون يورو.

من جهته، أعلن الهلال موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد المهاجم البرازيلي، موجهاً الشكر إليه على ما قدمه بقميص الفريق، ومتمنياً له التوفيق في محطته الجديدة بالدوري الهولندي.

ليوناردو، يغادر صفوف الهلال بعدما خاض 82 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 48 هدفاً وصنع 4 أهداف.

أسهم المهاجم البرازيلي في تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وشارك معه في كأس العالم للأندية 2025، حيث سجل أهدافاً مؤثرة خلال مشوار الفريق في البطولة.

عودة إلى الملاعب الأوروبية

يمثل انتقال ليوناردو إلى أياكس عودة إلى كرة القدم الأوروبية، بعدما انضم إلى الهلال قادماً من بنفيكا البرتغالي في 2024.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع سانتوس البرازيلي، قبل انتقاله إلى بنفيكا، ثم خوض تجربته في الدوري السعودي مع الهلال.

أياكس يراهن على قدراته التهديفية

قال المدير الرياضي لأياكس، جوردي كرويف، إن النادي تابع ليوناردو منذ فترة، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك خبرة واسعة رغم صغر سنه.

وأضاف أن المهاجم البرازيلي خاض أكثر من 250 مباراة رسمية في مسيرته وسجل أكثر من 100 هدف، موضحاً أن المهمة الأساسية للاعب مع أياكس ستكون تعزيز القوة الهجومية وتسجيل الأهداف.

يأتي التعاقد مع ليوناردو ضمن تحركات أياكس لتدعيم صفوفه الهجومية، استعداداً للموسم الجديد، بعد توصل النادي الهولندي إلى اتفاق نهائي مع الهلال على جميع تفاصيل الصفقة.