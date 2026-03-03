النصر يحول شعبيته الرقمية إلى 1.1 مليار دولار قيمة تسويقية للرعاة

النصر السعودي قيمة تسويقية للتعرض الإعلاني لرعاته بلغت 1.1 مليار دولار عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين يونيو 2025 ويونيو 2026، في مؤشر يظهر تنامي العائد التجاري للأندية الرياضية السعودية من أصولها الرقمية وقواعدها الجماهيرية. سجل ناديالسعودي قيمة تسويقية للتعرض الإعلاني لرعاته بلغت 1.1 مليار دولار عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين يونيو 2025 ويونيو 2026، في مؤشر يظهر تنامي العائد التجاري للأندية الرياضية السعودية من أصولها الرقمية وقواعدها الجماهيرية.

وبحسب بيانات منصة "بلينك فاير" الأمريكية المتخصصة في قياس وتحليل العوائد التسويقية للمحتوى الرياضي، حققت الحسابات الرسمية والمنصات المكتسبة التابعة للنادي أكثر من 51.2 مليار ظهور للمحتوى المرتبط بالرعاة والشركاء التجاريين خلال الفترة نفسها.

كما سجل المحتوى الرقمي للنادي نحو 2.2 مليار تفاعل عبر منصات التواصل المختلفة، شملت الإعجابات والتعليقات والمشاركات على "إكس" و"إنستجرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"، ما يعزز مكانة النصر كأحد أكثر الأندية تأثيراً في المنصات الرقمية في المنطقة.

عوائد تتجاوز المستطيل الأخضر

تظهر الأرقام التحول المتسارع في نموذج أعمال الأندية الرياضية، إذ لم تعد الإيرادات مرتبطة فقط بحقوق البث والرعاية التقليدية، بل أصبحت المنصات الرقمية مصدراً متنامياً للقيمة التجارية والانتشار العالمي.

ووفقاً للمنصة، فإن القيمة الإعلانية البالغة 1.1 مليار دولار لا تشمل عوائد البث التلفزيوني، ما يبرز حجم التأثير الذي يحققه المحتوى الرقمي للنادي بشكل مستقل، وقدرته على توفير عائد تسويقي مباشر للشركات الراعية.

أثر الحضور العالمي

استفاد النصر خلال السنوات الأخيرة من النمو الكبير في قاعدته الجماهيرية الدولية، مدعوماً باستقطاب نجوم عالميين وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما أسهم في تعزيز الوصول إلى جماهير جديدة خارج السوق المحلية ورفع جاذبية النادي لدى العلامات التجارية العالمية.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تسعى فيه الأندية السعودية إلى تعظيم إيراداتها التجارية ضمن مستهدفات تطوير القطاع الرياضي، عبر تحويل الجماهيرية والانتشار الرقمي إلى أصول اقتصادية قابلة للتسويق والاستثمار.

وتؤكد نتائج "بلينك فاير" نجاح النصر في توظيف حضوره الجماهيري ومنصاته الرقمية لتعزيز القيمة المقدمة للرعاة، وترسيخ موقعه بين أبرز المنصات الرياضية الجاذبة للمعلنين والعلامات التجارية في الشرق الأوسط.