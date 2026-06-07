464 مليون ريال زيادة أسعار لاعبي دوري روشن السعودي

سجل 6 لاعبين أجانب في دوري روشن السعودي زيادة جديدة في قيمتهم السوقية، لامست الربع مليار ريال وبنسبة زيادة إجمالية بلغت 112.60%، وفقا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص في قيم اللاعبين السوقية وانتقالاتهم.

وشهدت قائمة اللاعبين الـ 6 نموا بارزا نتيجة تألقها بقمصان أنديتها الجديدة، وهم: الفرنسي سايمون بوابري لاعب الهلال، حيث قفزت قيمته بزيادة قدرها 14.70 مليون يورو، كادر ميتي لاعب الهلال، قفزت قيمته بزيادة أكثر من 13 مليون يورو، جواو فيليكس لاعب النصر قفزت قيمته بزيادة قدرها 8 ملايين يورو.

كما قفزت القيمة السوقية لفالنتين أتانغانا لاعب الأهلي بزيادة قدرها 8 ملايين يورو، أنخيلو لاعب النصر، بزيادة قدرها 7 ملايين يورو، كريستوفر بونسو باه لاعب القادسية بزيادة قدرها 6.5 مليون يورو.

وكان إجمالي القيمة السوقية السابقة قبل الانتقال لفرقهم في دوري روشن السعودي 50.80 مليون يورو، وبلغ إجمالي الزيادة المحققة 57.20 مليون يورو، ليصل إجمالي القيمة السوقية الحالية لـ 108 ملايين يورو.

وشملت التحديثات الأخيرة بجانب اللاعبين الـ 6 ما يقارب من 46 لاعبا محليا وأجنبيا موجودين في الدوري، وتم تحديث قيمهم بناءً على تطور أدائهم محلياً، وبلغ إجمالي الزيادة في قيمتهم 106.30 مليون يورو (464 مليون ريال)، بنسبة بلغت 54.37% في القيمة السوقية لهم.

وكان مجموع القيم السوقية السابقة لهم 195.50 مليون يورو، فيما بلغ إجمالي الزيادة 106.30 مليون يورو، ليصبح إجمالي القيم السوقية الحالية 301.80 مليون يورو خلال الفترة من يناير 2025 حتى منتصف عام 2026.

ووفقاً لبيانات التحديث التي ضمت 52 لاعبا ينتمون إلى 19 جنسية، تصدر اللاعبون السعوديون المشهد كأكبر تجمع وطني بواقع 22 لاعباً، يليهم اللاعبون من البرازيل وفرنسا.

وفرض السعوديون هيمنة مطلقة على القائمة من حيث الحضور العددي بواقع 22 لاعباً من أصل 52، بنسبة تمثيل بلغت 42.3% من إجمالي اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية، حيث نجحت الأندية السعودية في تطوير وتثمين اللاعب المحلي من خلال صفقات إعارة وانتقال ذكية رفعت من أسهمهم الفنية والتسويقية.

وتصدر النجم الشاب مصعب الجوير لاعب القادسية، قائمة اللاعبين المحليين الأكثر نمواً، بعد أن قفزت قيمته السوقية بمقدار مليوني يورو، بنسبة نمو 50%، لتصل إلى 6 ملايين يورو مقارنة بـ 4 ملايين يورو سابقاً، وتبعه المدافع متعب الحربي لاعب الهلال، والظهير علي مجرشي لاعب الأهلي بزيادة تجاوزت الـ 500 ألف يورو لكل منهما، لترتفع قيمة كل لاعب إلى 1.40 مليون يورو بنسبة نمو بلغت 55.6%.

كما شهدت القائمة بزوغ مواهب محلية شابة واعدة حققت أعلى نسب نمو مئوية، حيث سجل ثنائي خط الوسط والدفاع راكان كعبي (نادي الفيحاء) ومحمد محزري (نادي التعاون) نمواً قياسياً بنسبة 200%، لتقفز قيمة كل منهما من 200 ألف يورو إلى 600 ألف يورو، بزيادة أكثر من 400 ألف يورو.

وحقق المهاجم الشاب صبري دحل لاعب الفيحاء، انطلاقة قوية في سوق الانتقالات مسجلاً قيمة سوقية أولى بلغت 2.50 مليون يورو بعد أن كان خارج التقييم الرسمي سابقاً.