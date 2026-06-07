صندوق يدرس الاستحواذ على النصر ورونالدو ضمن الشركاء المحتملين

يدرس الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، إبراهيم المهيدب، التقدم للاستحواذ على النادي في حال فتح ملف بيع الحصة المخصصة للمستثمر الجديد، وذلك عبر صندوق استثماري يضم أربع شخصيات بارزة، من بينها كريستيانو رونالدو ورئيس سابق آخر للنادي، وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط.

صندوق استثماري بانتظار طرح الحصة

وبحسب المصادر، فإن الصندوق الاستثماري الذي يجري العمل على ترتيبه يعتزم التقدم لشراء الحصة الاستثمارية فور طرحها رسميًا، سواء خلال منتصف الموسم المقبل أو في صيف العام القادم، وفق الجدول الزمني المتوقع لملف الخصخصة.

وأشارت المصادر إلى أن كريستيانو رونالدو قد يكون جزءًا من الصندوق الاستثماري المرتقب بنسبة محددة ضمن الحصة المخصصة للمالك الجديد، والتي تبلغ 70% من ملكية النادي، فيما ستبقى نسبة 30% مملوكة لـصندوق الاستثمارات العامة وفق الهيكلة المنتظرة لعملية الاستحواذ.

شراكة نصراوية محتملة

وأكدت المصادر أن إبراهيم المهيدب يدرس دخول المشروع بالشراكة مع عدد من الشخصيات النصراوية إلى جانب رونالدو، في خطوة تستهدف الاستحواذ على الحصة الاستثمارية للنادي فور فتح باب التقدم رسميًا.

وفي الوقت الراهن، يضع المهيدب ملف الترشح لرئاسة شركة نادي النصر غير الربحية في مقدمة أولوياته، باعتباره خطوة تمهيدية بالتوازي مع متابعة تطورات ملف الخصخصة، إلى حين طرح الحصة الاستثمارية للنادي بشكل رسمي.

وتشير المصادر إلى أن إبراهيم المهيدب يعد المرشح الأبرز والأوفر حظًا لتولي رئاسة شركة نادي النصر غير الربحية خلفًا لـعبد الله الماجد، الذي تنتهي فترة رئاسته في نهاية شهر يونيو الجاري.

الهلال يفتتح مرحلة التخارج

وكان الهلال أول الأندية الأربعة الكبرى التي يتخارج منها صندوق الاستثمارات العامة، بعدما استحوذ عليه الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بنسبة 70%، في صفقة بلغت قيمتها 840 مليون ريال، استنادًا إلى تقييم إجمالي لرأسمال شركة نادي الهلال بلغ 1.4 مليار ريال.

ومن المتوقع استكمال إجراءات الاستحواذ بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وفقًا لأحكام الاتفاقية المعتمدة.