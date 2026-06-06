وكشفت "السعودية" عن أول طائرة تجارية تتوشح بالكامل بشعار بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتجوب رحلاتها بين الرياض وباريس طوال فترة البطولة، قبل ان تواصل تشغيلها على شبكة وجهاتها الدولية لمدة عامين، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويجسد حضور البطولة عالمياً.

وأُزيح الستارَ عن الطائرة خلال فعالية رسمية في مقرّ "السعودية لهندسة الطيران" في مدينة جدّة، بحضور المسؤولين الحكوميين والشركاء والإعلاميين وصنّاع المحتوى.

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نقل الأندية واللاعبين والمشجعين

وتأتي الخطوة امتداداً للتعاون بين الطرفين، حيث ستوفّر "السعودية" مجموعة من المبادرات والخدمات المخصصة للمشاركين في البطولة، تشمل نقل اللاعبين والأندية والمشجعين وصناع المحتوى وفرق العمل، إلى جانب تقديم محتوى خاص بالبطولة عبر أنظمة الترفيه على متن الطائرات، يتضمن الفيلم الوثائقي كأس العالم للرياضات الإلكترونية "Level Up"، إضافة إلى نقل فعاليات ومنافسات مختارة عبر صالات "السعودية" طوال فترة إقامة البطولة.

دعم نخبة المشجعين

كما تواصل "السعودية" دعم حضور مجتمع الرياضات الإلكترونية واستضافة عدد من المشاركين في برنامج "نخبة المشجعين" التابع للبطولة، بما يتيح لهم خوض تجربة الحدث على أرض الواقع؛ إضافة إلى نقل عدد من صنّاع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى العاصمة الفرنسية لتغطية البطولة وإبراز فعالياتها للجمهور.

بطولة السعودية في لعبة فورتنايت

وضمن المبادرات المصاحبة، تطلق "السعودية" بطولة مجتمعية في لعبة فورتنايت عبر خريطة افتراضية جديدة تضم مطاراً وطائرة مستوحاة من الطائرة المتوشحة بشعار البطولة، حيث يتنافس اللاعبون للفوز بتذاكر لحضور بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس.

وتُقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 6 يوليو إلى 23 أغسطس، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، ويتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 من أشهر الألعاب العالمية بإجمالي جوائز قياسية تتجاوز قيمتها 75 مليون دولار.