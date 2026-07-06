تستهل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 أسبوعها الافتتاحي بأربع بطولات رئيسية، إلى جانب تصفيات الفرصة الأخيرة للعبة «إي إيه سبورتس إف سي 26»، في انطلاقة تعكس تنامي صناعة الرياضات الإلكترونية بوصفها أحد أسرع قطاعات الترفيه نموًا، مع توقعات باستقطاب عشرات الآلاف من الجماهير وملايين المتابعين عبر منصات البث.

البطولة تعود هذا العام بمجموع جوائز قياسي يصل إلى 75 مليون دولار، موزّع على 24 لعبة من أكبر ألعاب العالم.

حفل الافتتاح

ويترقب الجمهور حفل افتتاح البطولة في 8 يوليو على مسرح «لا سين موزيكال» في باريس، بالتزامن مع استمرار المنافسات في عدد من المواقع داخل المدينة، في وقت تراهن فيه البطولة على تعزيز حضورها العالمي عبر مزيج من المنافسات الكبرى والفعاليات المصاحبة التي تدعم السياحة والإنفاق المرتبط بقطاع الترفيه.

«فالورانت».. بداية قوية بمشاركة 16 فريقًا

تتصدر بطولة «فالورانت» جدول المنافسات، بعدما انطلقت مرحلة المجموعات في 2 يوليو بمشاركة 16 فريقًا يتنافسون على بلوغ الأدوار الإقصائية، على أن يُحسم اللقب في 12 يوليو بإقامة مباراة المركز الثالث ثم النهائي.

40 فريقًا تتنافس على لقب «أبيكس ليجندز»

تستضيف «القدية أرينا» منافسات بطولة «أبيكس ليجندز» العالمية، التي تجمع 40 من أفضل الفرق على مستوى العالم للتنافس على جوائز تبلغ مليوني دولار. وتبدأ البطولة بمرحلة المجموعات ثم مرحلة البقاء قبل الوصول إلى النهائي الكبير في 12 يوليو، الذي يقام بنظام «نقطة الحسم».

«فاتال فيوري» تحسم لقبها في 11 يوليو

تنطلق منافسات «فاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز» في 8 يوليو بعد اكتمال تصفيات الفرصة الأخيرة، بمشاركة 16 لاعبًا يتنافسون على اللقب الذي يُحسم في 11 يوليو، وسط ترقب لمواجهات نخبة لاعبي ألعاب القتال.

«دوتا 2» تمتد إلى الأسبوع الثاني

تعود «دوتا 2» إلى البطولة بمشاركة 16 فريقًا يتنافسون على جوائز إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين دولار، حيث تُقام مرحلة المجموعات خلال الأسبوع الأول، فيما تمتد الأدوار الإقصائية والنهائي إلى الأسبوع الثاني، ما يضمن استمرار الزخم الجماهيري للبطولة.

الفرصة الأخيرة إلى البطولة الرئيسية

تنطلق في 9 يوليو تصفيات الفرصة الأخيرة للعبة «إي إيه سبورتس إف سي 26» في منطقة «إس تي سي كونتندرز»، إذ يتنافس اللاعبون على المقاعد الأخيرة المؤهلة إلى البطولة الرئيسية، في فرصة حاسمة لمواصلة المشوار نحو اللقب.

الرياضات الإلكترونية تواصل جذب الاستثمارات

تواصل البطولة ترسيخ مكانتها باعتبارها منصة تجمع أكبر ناشري الألعاب والفرق الاحترافية والرعاة التجاريين، في وقت تشهد فيه صناعة الرياضات الإلكترونية نموًا متسارعًا في الاستثمارات وعوائد البث والرعاية، ما يعزز دورها كرافد اقتصادي لقطاع الترفيه الرقمي واستقطاب الزوار والإنفاق السياحي.