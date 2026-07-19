أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعيين منصة webook.com شريكاً رسمياً لبيع تذاكر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في خطوة تمثل أول حضور رسمي للمنصة في السوق الفرنسية، وتواكب توسع البطولة للمرة الأولى خارج العاصمة السعودية الرياض.

وانطلقت فعاليات ومنافسات البطولة في باريس يوم 6 يوليو الماضي على ان تختتم في 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، ويتنافسون في 25 بطولة تشمل 24 لعبة إلكترونية، فيما تُطرح التذاكر عبر منصة "ويبوك" للجماهير في أكثر من 180 دولة، بما يشمل فرنسا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستضيف فعاليات البطولة مركز باريس إكسبو بورت دو فرساي على مدى 7 أسابيع، تتضمن منافسات رياضية إلكترونية، وفعاليات جماهيرية، وأنشطة ترفيهية مخصصة لمجتمع الألعاب.

ويمثل هذا التعاون أول مرة تحصل فيها "ويبوك" على صفة الشريك الرسمي للتذاكر للبطولة، بعدما تولت بيع التذاكر منذ النسخة الأولى، في مؤشر على تعمق الشراكة مع توسع الحدث عالمياً.

وأكدت المؤسسة أن الشراكة تجمع بين جهتين انطلقتا من السعودية وتتجهان نحو الأسواق العالمية، إذ تأسست "ويبوك" في الرياض وطورت منصة متخصصة في اكتشاف الفعاليات وبيع التذاكر وإدارة الجماهير، قادرة على استيعاب الطلب المرتفع للفعاليات الدولية الكبرى.

كما تمثل نسخة باريس محطة إستراتيجية في توسع "ويبوك" الأوروبي، كونها أول فعالية تنظمها المنصة في فرنسا، بما يشمل إدارة مبيعات تذاكر حدث يمتد سبعة أسابيع، إضافة إلى حفل الافتتاح الذي نفدت جميع تذاكره.

وقال محمد النمر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إن البطولة تأسست برؤية عالمية، وإن تحويل العلاقة مع "ويبوك" إلى شراكة رسمية يتزامن مع انتقال الحدث إلى باريس للمرة الأولى، مشيراً إلى أن المنصة أثبتت قدرتها على إدارة الطلب المرتفع على التذاكر عبر جميع نسخ البطولة السابقة.

من جانبه، قال نديم بخش، الرئيس التنفيذي لمنصة "ويبوك"، إن البطولة انطلقت من الرياض بطموح عالمي، وإن انتقال المنصة إلى باريس يمثل محطة مهمة للتقنية السعودية وخطوة رئيسية في مسيرة التوسع الأوروبي، مؤكداً أن فرنسا تعد سوقاً إستراتيجية لقطاعي الترفيه والرياضة، وتسعى الشركة إلى بناء شراكات طويلة الأمد فيها.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "ويبوك" إدارة عمليات بيع التذاكر والوصول الجماهيري للبطولة، إلى جانب تنفيذ حملات تسويقية مشتركة ومبادرات للتفاعل مع الجماهير طوال فترة إقامة الحدث.