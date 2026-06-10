الدوري السعودي يحتل المركز الـخامس في كأس العالم بمشاركة 49 لاعبا

اقترب العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس ​​العالم لكرة القدم 2026، حيث تنطلق غدا الخميس المباراة الافتتاحية بين المنتخب المكسيكي وجنوب إفريقيا على ملعب الاستزديكا.

تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذه النسخة، التي لا تقتصر على التوسع فحسب، بل ستكتب فصولًا جديدة في تاريخ كرة القدم.

صحيفة "The Daily Star" البريطانية قالت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء إن إنجلترا تهيمن على البطولة من حيث الدوريات المحلية، حيث يشارك فيها رقم قياسي من لاعبي الدوريات الإنجليزية يبلغ 200 لاعب.

تحتل الدوريات الألمانية المركز الثاني بـ 109 لاعبين، وتأتي فرنسا وإسبانيا ثالثا بـ 86 لاعبا لكل منهما، ثم إيطاليا في المركز الرابع بـ 71 لاعبا.

السعودية تحتل منفردة المركز الخامس بـ 49 من لاعبي الدوري السعودي، تليها الولايات المتحدة بـ 44 لاعبا.

على مستوى الأندية، يمتلك مانشستر سيتي، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلى نسبة تمثيل في هذه البطولة بـ 19 لاعبًا.

في المركز الثاني يأتي نادي بايرن ميونخ الألماني بـ 18 لاعبا، ثم باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي في المركز الثالث بـ 16 لاعبا لكل منهما.

برشلونة الغسباني حل في المركز الرابع بين الأندية بـ 15 لاعبا.

رونالدو يشارك برقم قياسي

سيدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو كأس العالم وهو يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ كرة القدم برصيد 226 مباراة.

وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، بواقع 8 أهداف في 22 مباراة.

رونالدو 2

في المقابل، يحمل الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في كأس العالم برصيد 26 مباراة.

يحتاج ميسي إلى مباراتين دوليتين فقط للوصول إلى إنجاز 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده، بينما يحتاج الكرواتي لوكا مودريتش إلى مباراتين فقط للانضمام إلى نفس النادي.

يستعد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكتابة التاريخ بالمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة

كما حجز الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا مكانه في تشكيلة كأس العالم للمرة السادسة، على الرغم من أنه لم يحظَ بفرصة اللعب في نسختي 2006 و2010.

ميسي

عدد قياسي من اللاعبين

شارك في هذه النسخة رقم قياسي بلغ 1248 لاعب كرة قدم من 449 ناديًا موزعة على 71 دولة.

من بينهم، 357 لاعبًا لديهم خبرة سابقة في كأس العالم، بينما يستعد اللاعبون الـ 891 المتبقون للظهور على الساحة العالمية للمرة الأولى.

توضح الصحيفة البريطانية أنه يشارك في هذه النسخة رقم قياسي بلغ 1248 لاعبًا من 449 ناديًا موزعة على 71 دولة.

من بين هؤلاء، 357 لاعبًا لديهم خبرة سابقة في كأس العالم، بينما يستعد اللاعبون الـ 891 المتبقون للظهور على الساحة العالمية للمرة الأولى.

مع ازدياد عدد المنتخبات، امتدت بطولة كأس العالم أيضًا. وستستمر البطولة هذا العام لمدة 39 يومًا.

يبلغ الفارق العمري بين أكبر وأصغر لاعب في هذه النسخة أكثر من 25 عامًا! في اليوم الافتتاحي للبطولة، سيبلغ حارس مرمى اسكتلندا، كريج جوردون، 43 عامًا و162 يومًا.

في المقابل، سيبلغ جيلبرتو مورا، حارس مرمى المكسيك، 17 عامًا و240 يومًا فقط.

يضم منتخب ساحل العاج أصغر تشكيلة في هذه النسخة، حيث يبلغ متوسط ​​أعمار لاعبيه 25.48 عامًا. في المقابل، يُعد منتخب كولومبيا الأكبر سنًا، بمتوسط ​​أعمار 29.98 عامًا.