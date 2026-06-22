الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بـ 18 هدفا

تصدّر اللاعب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد (18) هدفا بعد تسجيله لهدفي الفوز لمنتخب بلاده في مرمى منتخب النمسا في مونديال كأس العالم 2026 التي تقام أحداثها حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

الألماني ميروسلاف كلوزة يأتي في المركز الثاني بـ(16) هدفا، يليه البرازيلي رونالدو في المركز الثالث بـ(15) هدفا، والفرنسي كيليان مبابي في المركز الرابع بـ(14) هدفا متساوياً في ذات الرصيد مع الألماني جيرد مولر الذي جاء في المركز الخامس.

وفي المركز السادس يأتي الفرنسي جوست فونتين بـ(13) هدفا، والبرازيلي بيليه في المركز السابع بـ(12) هدفا، والألماني يورجن كلينسمان في المركز الثامن بـ(11) هدفا.

ليونيل ميسي شارك في (6) نسخ من نهائيات كأس العالم كانت البداية في 2006 سجل خلالها هدفا واحدا، وفي 2010 لم يتمكّن من التسجيل، عاد بعدها في 2014 سجل من خلالها (4) أهداف، وفي نسخة 2018 سجل هدفا واحدا، وفي نسخة 2022 الذي قاد من خلالها منتخب بلاده لتحقيق اللقب في قطر سجل (7) أهداف، وفي نسخة 2026 الحالية سجل فيها (5) أهداف حتى الآن منها 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الجزائر، وهدفين في مرمى النمسا.

شهد لقاء الأرجنتين والنمسا إهدار اللاعب ليونيل ميسي ركلة جزاء تحمل الرقم (33) طوال مسيرته الرياضية، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

نفذ ميسي (149) ركلة جزاء سجل منها (116) هدفا، وأهدر (33) ركلة جزاء.