أبدت سفارات كندا والمكسيك والولايات المتحدة لدى السعودية تقديرها للمشجعين السعوديين، لمشاركتهم في أجواء بطولة كأس العالم، مع احتفال الدول الثلاث المستضيفة للبطولة هذا العام بالمباراة النهائية بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.

مسؤولون في السفارات الثلاث أشادوا بقدرة كرة القدم الفريدة على توحيد الشعوب، وبناء الصداقات، وتعزيز التواصل بين الثقافات والمجتمعات عبر الحدود.

وقالت: "فيما تتطلع السعودية إلى استضافة العالم 2034، تحتفي دولنا بالقيم التي تضفي على الرياضة الدولية معناها الحقيقي، وفي مقدمتها الصداقة والشمول والاحترام المتبادل، إلى جانب الإيمان بقدرة كرة القدم على تعزيز التقارب بين الدول والشعوب".

أشادت السفارات الثلاث بمشاركة الجماهير السعودية، عبر السفر إلى أمريكا الشمالية، وتشجيع منتخبهم الوطني، ومتابعة المباريات برفقة العائلة والأصدقاء، بلالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الكروية والثقافية التي تستضيفها المملكة.

سفارات الدول الثلاث المنظمة لكأس العالم 2026 قالت إن البطولة تمثل ملتقى عالميا يتيح للدول فرصة التعريف بثقافاتها، والترحيب بالزوار، وصنع تجارب وذكريات مشتركة تبقى حاضرة لسنوات طويلة.

البعثات الدبلوماسية الثلاث ثمّنت المكانة الراسخة التي تحظى بها كرة القدم والشغف الواسع بها في السعودية، وقدمت تهانيها إلى الشعب السعودي وهو يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، بصفتنا دولًا تستضيف البطولة في مرحلتيها الحالية والمقبلة.

السعودية ستستضيف منفردة بطولة كأس العالم 2034، التي ستقام في 5 مدن، هي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، على 15 معلبا متطورا. تشمل البنية التحتية التي تستعد بها السعودية تجهيز 16 مطارًا دوليًا، و134 موقعًا تدريبيًا مخصصًا للمنتخبات، معتمدين على شعار الحملة الرسمي.

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كندا: نواصل العمل على تعزيز العلاقات مع السعودية

جان فيليب لينتو، سفير كندا لدى السعودية، قال: "تفخر كندا باستقبال العالم بصفتها إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة".

أضاف: "تجاوز نجاح هذه البطولة حدود كرة القدم، إذ جسّد ما يمكن للدول تحقيقه عندما تبني الثقة، وتعمل معًا وفق رؤية مشتركة وهدف واضح، بما يسهم في توسيع نطاق الفرص وتعزيز قوة الشراكات ومتانتها.

وأكد أن هذه القيم نفسها هي التي تقوم عليها شراكات كندا حول العالم، ومن بينها شراكتها، مضيفا: "نواصل العمل معًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم الابتكار، والتصدي للتحديات العالمية المشتركة."

المكسيك: نتمنى للسعودية النجاح في استعداداتها لاستقبال العالم

الدكتور غييرمو غوتييريز نييتو، القائم بأعمال سفارة المكسيك لدى السعودية، قال بدوره: "مع اختتام بطولة كأس العالم ، تحتفي المكسيك بإنجاز استثنائي يتجاوز أثره حدود كرة القدم. فقد جسّدت استضافتها للبطولة إلى جانب كندا والولايات المتحدة روح التعاون والانفتاح والاحترام المتبادل التي تجمع دول أمريكا الشمالية".

أضاف: "تعتز المكسيك بتقاليدها الراسخة في حسن الضيافة، وتعزيز التقارب بين الشعوب، وكان من دواعي فخرنا أن نتقاسم هذه الروح مع المشجعين من مختلف أنحاء العالم. نتقدم بالتهنئة إلى أبطال البطولة، ونشيد بأداء جميع المنتخبات المشاركة، كما نتمنى للسعودية كل التوفيق والنجاح في استعداداتها لاستقبال العالم 2034."

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أمريكا تتطلع إلى تبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين شعبي الولايات المتحدة والسعودي

أليسون ديلوورث، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية، قالت: "تجسّد بطولة كأس العالم أسمى قيم الرياضة الدولية، بما في ذلك التميز والعمل الجماعي والاحترام. تعتز الولايات المتحدة بانضمامهاإلى كندا والمكسيك في الترحيب بالعالم".

أضافت: "أسعدنا على نحو خاص أن نحتفي بهذه المناسبة إلى جانب أصدقائنا السعوديين، الذين لا يخفى شغفهم الكبير بكرة القدم. ومع استعداد المملكة لاستقبال العالم في عام 2034، نتطلع إلى تبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين شعبينا من خلال الرياضة والتبادل الثقافي والشغف المشترك بهذه اللعبة."