أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استحداث مسابقات جديدة للفئات العمرية تحت سن 5 و7 و9 أعوام للمرة الأولى، وذلك ضمن خطته الإستراتيجية لتطوير مسابقات الفئات السنية، واستكمال منظومة المنافسات التي تمتد حتى تحت 21 عامًا.

يأتي إطلاق هذه المسابقات في إطار مسار تطوير المواهب الوطنية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة فرص أكبر للأندية والأكاديميات والمدارس والجهات الرياضية للمشاركة في المنافسات الرسمية، إلى جانب توفير بيئة منظمة تسهم في تعليم اللاعبين، وتنمية مهاراتهم الأساسية، وتعزيز شغفهم بكرة القدم منذ المراحل العمرية المبكرة.

ستقام مسابقات الفئات المستحدثة بنظام التجمعات (المهرجانات) داخل المدن، بما يسهم في تقليل مسافات التنقل، وزيادة عدد المباريات، ورفع معدلات المشاركة.

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تستمر مسابقات الفئات تحت 11 و12 و13 و14 عامًا وفق الهيكلة المطورة، من خلال نظام الدوري داخل المدن والمناطق، مع التوسع في عدد المدن والمناطق المستضيفة، بما يعزز الاحتكاك الفني ويدعم عملية اكتشاف وتطوير المواهب.

تهدف المسابقات المستحدثة إلى تحقيق مستهدفات فنية طموحة، تشمل 50 مدينة في أنحاء السعودية، وإتاحة أكثر من 20 مباراة لكل فريق خلال الموسم.

تشمل المستهدفات مشاركة أكثر من 1300 فريق، وإقامة ما يزيد على 13 ألف مباراة، إلى جانب استهداف مشاركة أكثر من 24 ألف لاعب، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وتوفير عدد أكبر من دقائق اللعب، وتطوير مهارات اللاعبين في المراحل السنية المبكرة.

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شهد الموسم الماضي إقامة 3248 مباراة ضمن مسابقات الواعدين (البراعم سابقًا)، بمشاركة أكثر من 12 ألف لاعب من 488 فريقًا، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة واستمرار تطور المنافسات على مستوى السعودية.

لا يقتصر أثر هذه المسابقات في تطوير اللاعبين فحسب، بل يمتد إلى تنمية المنظومة الكروية بشكل متكامل، من خلال توفير فرص أكبر لتطوير الحكام والمراقبين والمنظمين.

شهد الموسم الماضي مشاركة أكثر من 6500 حكم و3065 مراقبا في إدارة وتنظيم مسابقات الفئات السنية، في انعكاس مباشر للنمو المتواصل الذي تشهده المنافسات على مختلف المستويات.

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المبادرة بالتسجيل واستكمال متطلبات الحصول على الرخص اللازمة وعضوية الاتحاد خلال الفترة التي تنتهي في 13 أغسطس، بما يضمن استكمال الإجراءات النظامية والاستعداد للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.

يأتي تطوير مسابقات البراعم والواعدين ضمن مستهدفات الاتحاد السعودي لكرة القدم الرامية إلى بناء مسار متكامل لتطوير اللاعبين، يبدأ من المراحل العمرية المبكرة، ويمتد وصولًا إلى المنتخبات الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الكرة السعودية مستقبلا.