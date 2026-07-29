أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية في بيان رسمي البدء في سك وإصدار عملة معدنية تذكارية جديدة، احتفاءً بالتتويج التاريخي للمنتخب الإسباني لكرة القدم بلقب كأس العالم 2026.

الوزارة أكدت في مرسومها الوزاري، الذي يدخل حيز التنفيذ رسمياً غداً، أن هذا الإنجاز الرياضي يمثل "حدثاً ذو أهمية خاصة يتجاوز البعد الرياضي، ليتجلى كرمز للتميز، والتلاحم، والاعتراف الدولي بإسبانيا".

وأشارت إلى أن اللقب جاء ثمرة للجهد والموهبة والعمل الجماعي، ما أسهم في تعزيز القيم الرياضية وصورة البلاد في الخارج.

ستتولى "الدار الملكية لسك العملة والطوابع" عملية إنتاج العملة الجديدة، بحد أقصى يصل إلى 50 ألف قطعة فقط، وبقيمة اسمية تبلغ 5 يوروهات.

حددت السلطات سعر البيع الأولي للجمهور بقيمة 60.33 يورو (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، مع إمكانية تعديل السعر في حال تذبذبت أسعار الفضة العالمية بنسبة تتجاوز 4%.

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تتويج المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026. (الفرنسية) 2229700

صُنعت العملة من الفضة الخالصة (عيار 925) بوزن 13.5 جراماً، وقطر يصل إلى 33 ميلليمتر، مع لمسة نهائية مصقولة وعالية الجودة مخصصة للهواة والجامعين،.

تحمل صورة ملك إسبانيا، فيليب السادس، تحيط بها عبارة (فيليب السادس ملك إسبانيا)، إضافة إلى عام السك "2026"، يطوقها إطار من الخرز الدقيق.

يبرز في الجزء العلوي من العملة الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، وفي المنتصف صورة ملونة للمجسم الرسمي لكأس العالم، تحيط به نجمتان خماسيتان ترمزان للقبين الموندياليين في تاريخ إسبانيا (2010 و2026) على خلفية تمثل ألوان العلم الإسباني.

نُقشت في الأسفل عبارة (أبطال العالم) بحروف بارزة، إلى جانب الحرف "M" المتوج الذي يمثل علامة دار السك الإسبانية.

تتويج المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم 2026 : (رويترز) __2026-07-27T075009Z_1004120551_RC25HMA47LHT_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-INFANTINO-1785138766

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تقليد إسباني لتوثيق النجاحات الكروية

من المقرر أن تبدأ الدار الملكية لسك العملة في طرح وتوزيع هذه القطع النقدية الحصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث ستُقدم كل قطعة داخل علبة حماية مخصصة ومرفقة بشهادة منشأ وضمان رسمية.

يأتي هذا الإصدار امتداداً لتقليد اعتمدته وزارة الاقتصاد الإسبانية لتوثيق النجاحات الكروية الكبرى للبلاد، بعد إصدارها عملات مماثلة عقب تتويج المنتخب النسائي بمونديال 2023، وفوز المنتخب الرجالي ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

كان المنتخب الإسباني (لا روخا) قد ظفر بنجمته المونديالية الثانية في تاريخه يوم 19 يوليو الجاري، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (1-0) بفضل هدف أحرزه فيران توريس خلال الأشواط الإضافية.