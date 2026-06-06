أسعار السكن في مدن مونديال 2026 تقفز 300%.. وفانكوفر تتصدر قائمة الأغلى

سجلت أسعار السكن والإقامة الفندقية في المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ارتفاعات حادة مع تزايد الطلب من الجماهير والزوار، حيث تجاوزت الزيادات في بعض المدن 300% مقارنة بالمعدلات الاعتيادية، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن منصة "Hostaway" المتخصصة في تحليلات الضيافة والتأجير قصير المدى.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط تكلفة الإقامة لليلة الواحدة في المدن الـ16 المستضيفة نحو 499 دولاراً، فيما ارتفع المتوسط إلى 524 دولاراً خلال أيام المباريات، في ظل ضغوط الطلب المرتفعة على الفنادق والشقق السكنية.

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تصدرت مدينة فانكوفر الكندية قائمة المدن الأعلى تكلفة للإقامة خلال البطولة، بعدما اقترب متوسط سعر الغرفة الفندقية من 890 دولاراً لليلة الواحدة.

ويعزو مراقبون هذا الارتفاع إلى محدودية الطاقة الاستيعابية للفنادق مقارنة بحجم الطلب المتوقع خلال البطولة، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ مع اقتراب الحدث العالمي.

في المقابل، بلغ متوسط أسعار الغرف الفندقية في تورونتو نحو 496 دولاراً لليلة، وفق بيانات قطاع السياحة الكندي.

تفاوت الأسعار بين المدن الأمريكية

في الولايات المتحدة، التي تستضيف النصيب الأكبر من مباريات البطولة عبر 11 مدينة، لعب حجم المعروض الفندقي دوراً رئيسياً في تحديد مستويات الأسعار.

وأظهرت بيانات قطاع السفر أن مدينتي بوسطن ونيويورك سجلتا أعلى متوسطات للإقامة الفندقية في البلاد بنحو 611 دولاراً لليلة الواحدة، بينما استقرت الأسعار في لوس أنجلوس وسياتل عند نحو 383 دولاراً.

في المقابل، برزت هيوستن باعتبارها الأقل تكلفة بين المدن الأمريكية المستضيفة، بمتوسط بلغ 205 دولارات لليلة، مستفيدة من بنيتها الفندقية الكبيرة التي تضم أكثر من 100 ألف غرفة.

المكسيك الأرخص.. لكنها الأسرع ارتفاعاً

ورغم احتفاظ المدن المكسيكية بأقل متوسطات الأسعار مقارنة بجارتيها الولايات المتحدة وكندا، فإنها سجلت أكبر الارتفاعات النسبية خلال فترة البطولة.

وبلغ متوسط أسعار الإقامة في مكسيكو سيتي ومونتيري ما بين 131 و135 دولاراً لليلة الواحدة، إلا أن مدينة غوادالاخارا شهدت قفزة لافتة، حيث ارتفعت الأسعار من نحو 89 دولاراً في الأيام العادية إلى أكثر من 511 دولاراً خلال أيام المباريات.

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طفرة في التأجير قصير المدى

لم تقتصر موجة الارتفاعات على الفنادق، بل امتدت إلى سوق التأجير قصير المدى عبر المنصات الرقمية، التي شهدت بدورها زيادة كبيرة في الأسعار ومعدلات الإشغال.

وأظهرت بيانات "Hostaway" أن متوسط أسعار العقارات المعروضة للإيجار قصير المدى بلغ نحو 228 دولاراً لليلة، إلا أن الوحدات السكنية الواقعة بالقرب من الملاعب الرئيسية سجلت مستويات استثنائية.

ففي محيط الملاعب الكبرى، مثل ملعب "ميتلايف" في نيويورك وملعب "أزتيكا" في المكسيك، تجاوزت أسعار بعض الوحدات السكنية 6 آلاف دولار لليلة الواحدة خلال المباريات الافتتاحية والأدوار الإقصائية، فيما بدأت أسعار العديد من العقارات من ألف دولار لليلة.

كأس العالم يعيد رسم خريطة الطلب السياحي

وتعكس هذه القفزات السعرية الأثر الاقتصادي الكبير الذي تتركه البطولات الرياضية الكبرى على أسواق الضيافة والسياحة، إذ تستعد المدن المستضيفة لاستقبال ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم خلال كأس العالم 2026، الذي يعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً وإقامة المباريات عبر ثلاث دول للمرة الأولى.

ويُتوقع أن يستمر الضغط على الطاقة الاستيعابية للفنادق والعقارات المؤجرة مع اقتراب انطلاق المنافسات، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى في بعض المدن التي تعاني محدودية المعروض مقارنة بحجم الطلب المتوقع.