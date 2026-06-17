أديداس تواجه نقصا غير متوقع في قمصان بعض لاعبي منتخب ألمانيا

ظهر تنبيه غير معتاد صباح اليوم الأربعاء على موقع شركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس يقول: "عذرا، لقد نفد حرف V موقتا"، وذلك على خلفية إقبال كبير على قمصان بعض لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2026.

أوضح متحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس" أن "الطلب المرتفع على قمصان اللاعبين (دينيز) أونداف و(كاي) هافيرتس و(ألكسندر) بافلوفيتش أدى إلى نفاد مؤقت لحرف V من مخزون الطباعة"، مشيرا إلى أن هذا النقص "تمت معالجته بسرعة".

المتحدث أكد أن قمصان المنتخب الألماني الملقب بـ "دي مانشافت" ستعود متاحة للطلب عبر الإنترنت "في وقت قريب جدا".

بحسب ما لاحظته "فرانس برس"، فقد استؤنفت عملية طلب القمصان المطبوعة بأسماء أونداف وهافيرتس وبافلوفيتش، بشكل طبيعي بحلول منتصف النهار.

تُعد أديداس المورّد الرسمي لقمصان 14 منتخبا من أصل 48 مشاركا في كأس العالم، من بينها ألمانيا، في مشاركتها الأخيرة قبل انتقال عقد الرعاية إلى منافستها نايكي.

يُعد كأس العالم محطة رئيسية بالنسبة إلى المجموعة الألمانية التي تتخذ مقرها في هرتسوجن آوراخ في بافاريا، إذ تتوقع أن يساهم الحدث في تحقيق عائدات تصل إلى نحو مليار يورو، بدءا من الكرة الرسمية وصولا إلى أطقم المنتخبات.