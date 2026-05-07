مركز عالمي للحكومة الرقمية في الرياض بالتعاون مع الأمم المتحدة

وقعت هيئة الحكومة الرقمية السعودية مذكرة نوايا مع منظمة الأمم المتحدة لإنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية في العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

من المنتظر أن يسهم المركز في دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في التحول الرقمي، ويخدم أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية على المستوى الدولي، بحسب الدكتور عبدالعزيز الواصل، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة.

الواصل أكد أن توقيع مذكرة النوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة لإنشاء المركز العالمي "يجسد التزام السعودية بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة التنمية المستدامة".

وقال إن اختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا المركز العالمي "يبرز ما حققته السعودية من تقدم نوعي في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار التقني، في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030".

تتضمن رؤية وتطلعات الحكومة الرقمية وضع السعودية ضمن أفضل 10 حكومات رقمية رائدة على مستوى العالم، واعتماد التقنيات الرقمية المتقدمة في الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات، وتوفير خدمات تتمحور حول المستفيد لتحسين مستوى الرضا.

وتتولى الهيئة، وفقا لموقعها الإلكتروني، إقرار السياسيات والخطط والبرامج، واقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وعمليات التشغيل والإدارة والمشاريع وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية.

وقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية ورضا المستفيد.