السعودية تتصدر دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية بـ 94 نقطة

تصدرت السعودية دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025، بعد أن سجلت 94 نقطة من أصل 100 ضمن تصنيف "مرتفع جدًا"، مقارنة بـ 90 نقطة والمركز الرابع عالميًا في العام الماضي.

وحلت فنلندا وألمانيا في المركزين الثاني والثالث بـ 93 نقطة لكل منهما، ثم المملكة المتحدة في المركز الرابع بـ 92 نقطة، والنرويج في المركز الخامس بـ 91 نقطة، فيما حلت فرنسا في المركز السادس بـ 90 نقطة.

ويعكس ذلك ما تشهده المملكة من تطور متسارع في بناء منظومة رقمية متقدمة، ترتكز على سياسات تنظيمية ناضجة، وأطر حوكمة فعّالة، وقدرات مؤسسية عالية، بما يعزز تنافسية الأسواق الرقمية ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويواكب مستهدفات المملكة في الانتقال إلى العصر الذكي.

ويُعد المؤشر الذي يضم 117 مؤشرًا موزعة على 9 محاور، أحد المؤشرات الدولية المتخصصة في قياس الجاهزية الوطنية للمنظومات الرقمية، من خلال تقييم أنظمة وسياسات الاتصالات والتقنية وأدوات الحوكمة، بالاستناد إلى مخرجات تحليلية تشمل النضج التنظيمي الرقمي.

وتتبنى السعودية أفضل الممارسات التنظيمية، وتعزز القرارات المبنية على البيانات، وتدعم تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات التقنية والمتسارعة عالميًا.

وتعمل المملكة تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين الأسواق الرقمية، وتعزيز كفاءة البنية المؤسسية، وهو ما أسهم في وصول المملكة إلى فئة "مرتفع جدًا" التي تضم نسبة محدودة من دول العالم، بما يجسد ريادتها الدولية ومتانة مسيرتها التنموية في قطاع الاتصالات والتقنية.