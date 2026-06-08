«زوم» لـ «الاقتصادية» : استثماراتنا في السعودية تجاوزت 300 مليون ريال

تجاوزت استثمارات شركة "زووم" العالمية في السوق السعودية 300 مليون ريال وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" مهند الكلش المدير التنفيذي للشركة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان.

وقال: "لدينا تركيز كبير على السعودية، خصوصاً شراكتنا مع أرامكو التي أسهمت في وجودنا في المنطقة والإسهام في المحتوى المحلي، وهذه الشراكة تعتبر من الأعمال المهمة التي أسهمنا بها".

وأكد المدير التنفيذي أن قيادة الشركة لقطاع الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان تمنح السعودية أولوية إستراتيجية خاصة.

الكلش كشف عن تركز مشاريع الشركة في قطاعات البنية التحتية التقنية، وإنشاء مراكز للبيانات في السعودية، إضافة إلى سعيها لتبني المواهب وتسهيل وصول الجهات الحكومية إلى حلول معتمدة.

وأوضح أن نسب التوطين في مكتب الشركة في السعودية تخطت 84% مضيفا: "السعوديون يشكلون أغلبية فريق العمل، ونفتخر بهذا الشيء لأن الكفاءات المحلية أساس نجاحنا في المنطقة".

350 مليون عميل لمنصة "زوم" في العالم

لفت إلى أن منصة "زوم" تخدم اليوم أكثر من 350 مليون عميل في العالم، وهي تقدم اليوم خدمات الاتصالات المدمجة والموحدة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية، تشمل الاجتماعات المرئية، والمؤتمرات الصوتية، وغرف العمل، والمراسلة الفورية.

يُعد تطبيق Zoom من أبرز منصات الاتصال المرئي والاجتماعات الافتراضية في العالم، إذ يتيح للمستخدمين عقد الاجتماعات عبر الفيديو والصوت، وتنظيم الندوات الإلكترونية، ومشاركة الملفات والشاشات بين المشاركين.

تأسس التطبيق في 2011 وشهد انتشارًا واسعًا خلال جائحة كوفيد-19 مع تزايد الاعتماد على العمل والتعليم عن بُعد، ليصبح أداة رئيسية للتواصل بين المؤسسات والشركات والأفراد حول العالم.

التحول الرقمي السعودية "فرصة نمو"

أكد الكلش التأكيد على فرص النمو الكبيرة في السعودية حيث أكد أن "السوق مزدهرة وبوجود التحول الرقمي أصبح أغلبية السكان في السعودية يعتمدون على التطبيقات بشكل كبير، وهذا يسهم في قدرتنا على العمل من خلال تطبيقنا ومن خلال التطبيقات الأخرى، وتقديم تجربة اتصال سلسة وآمنة للجميع".

ومن المعلوم أن شركة "زوم" تأسست 2011 وأصبحت خلال سنوات قليلة المنصة الأولى عالمياً للاتصالات المرئية والصوتية، وتقدم الشركة حلولاً سحابية متكاملة تشمل الاجتماعات، والندوات، وغرف العمل، ومركز الاتصال، والهاتف السحابي، مع تركيز عالٍ على الأمان والتشفير.