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هونج كونج تزيح سويسرا عن عرش إدارة الثروات

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الأربعاء 27 مايو 2026 13:54 |2 دقائق قراءة
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هونج كونج تزيح سويسرا عن عرش إدارة الثروات

تجاوزت هونج كونج سويسرا بفارق ضئيل لتصبح أكبر مركز في العالم لإدارة الثروات العابرة للحدود، مدفوعة بتدفق رؤوس الأموال من بر الصين الرئيسي وانتعاش سوق الأسهم المحلية.

يأتي ذلك بعد ما ارتفعت الأصول الخارجية المسجلة في المدينة المالية الآسيوية 10.7% إلى 2.9 تريليون دولار خلال 2025، وفقاً لتقرير الثروة العالمية لعام 2026 الصادر عن "بوسطن كونسلتينج جروب".

تتوقع أن يؤدي التراكم السريع للثروات في آسيا إلى توسيع الفجوة بين هونج كونج وسويسرا إلى 600 مليار دولار بحلول 2030، بدعم من هيمنة الصين في التصنيع وانتعاش سوق الطروحات العامة الأولية في هونج كونج.

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توسع الثروات الخاصة عالميا

يأتي هذا التحول في حين تتوسع الثروات الخاصة العالمية بأسرع وتيرة منذ 2021، متحدية الرسوم الجمركية وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، لتصل إلى إجمالي 333 تريليون دولار.

في حين تشكل هونج كونج وسنجافورة منظومة آخذة في الاتساع لخدمة رؤوس الأموال الآسيوية، تظل سويسرا وأمريكا وبريطانيا القنوات الرئيسية لثروات أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

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 المدير الإداري والشريك في "بوسطن كونسلتينج جروب" مايكل كاليش قال "نشهد تركزاً متزايدا في تكوين الثروات وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود ومنظومات الاستثمار داخل عدد أصغر من المراكز العالمية المترابطة". و"صعود هونج كونج يعكس قوة الجذب المتنامية للثروات وأسواق رأس المال في آسيا".

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زيادة عدد مكاتب العائلات في هونج كونج

أدى هذا الارتفاع في الثروات مباشرة إلى تعزيز منظومة مكاتب العائلات في هونج كونج بقوة، فقد زاد عدد مكاتب العائلات الفردية 25% مقارنة بـ 2023، إلى 3384 مكتباً بنهاية العام الماضي.

كشف مسح أجرته "ديلويت" بتكليف من الحكومة أن كل مكتب يدير ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، في حين يشرف أكثر من 1000 مكتب على أصول تبلغ 100 مليون دولار أو أكثر.

في مسعى لاستعادة بريقها بعد سنوات من القيود إبان الجائحة والتحولات السياسية، تكثف هونج كونج جهودها للترويج لمزاياها التنافسية؛ المتمثلة في الضرائب المنخفضة، والمخزون الضخم من الكفاءات، وأسواق المال المزدهرة، بهدف استقطاب النخبة العالمية.

يبدو أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، إذ تدفع التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أثرياء العالم إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والتوجه نحو آسيا.

في سبيل الحفاظ على هذا الزخم، صرّح وزير الخدمات المالية والخزانة كريستوفر هوي، بأن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل المزيد من فئات الأصول، مشيرا إلى زيادة واضحة في عدد الحاضرين من الشرق الأوسط في قمم الثروة الأخيرة التي استضافتها المدينة.

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