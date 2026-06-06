نمو تجارة الخدمات يعزز مؤشرات التعافي الاقتصادي في الصين

سجلت تجارة الخدمات في الصين نموًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعزيز مساهمة القطاعات الخدمية في النشاط الاقتصادي، مدفوعة بانتعاش السفر الدولي وارتفاع الطلب على الخدمات المعرفية والتقنية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن إجمالي واردات وصادرات الخدمات ارتفع بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ليبلغ نحو 2.49 تريليون يوان (364.65 مليار دولار)، وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وجاءت خدمات السفر في صدارة القطاعات الأسرع نموًا ضمن صادرات الخدمات الصينية، حيث ارتفعت بنسبة 30.4% على أساس سنوي لتصل إلى 147.15 مليار يوان، مستفيدة من تعافي حركة التنقل والسياحة الدولية بعد سنوات من القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

ويعكس هذا الأداء التحسن المتواصل في قطاع الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة، والذي بات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني في ظل جهود بكين لتنشيط الاستهلاك وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

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توسع الخدمات كثيفة المعرفة

كما واصلت الخدمات كثيفة المعرفة تعزيز حضورها داخل الاقتصاد الصيني، مسجلة نموًا بنسبة 5.1% لتصل قيمتها إلى 1.1 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مستحوذة على 44.4% من إجمالي تجارة الخدمات.

ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية الصين للتحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات عالية القيمة المضافة، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى تقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية والتصدير منخفض التكلفة.

قفزة في الخدمات الثقافية وحقوق الملكية الفكرية

وأظهرت البيانات أداءً قويًا للخدمات المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، إذ ارتفعت صادرات الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 39.5%، فيما زادت رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية بنسبة 20.8%.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي الدور العالمي للشركات الصينية العاملة في مجالات التكنولوجيا والمحتوى الرقمي والابتكار، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحويلها إلى مصدر متزايد للعوائد الاقتصادية.

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ارتفاع واردات خدمات النقل

في المقابل، سجلت واردات خدمات النقل أسرع وتيرة نمو بين أكبر خمس فئات لواردات الخدمات، بعدما ارتفعت بنسبة 24.9% لتصل إلى 316.45 مليار يوان خلال الفترة ذاتها.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النشاط التجاري وحركة الشحن الدولية، بالتزامن مع تحسن سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

الخدمات ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي

وتعد تجارة الخدمات أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصين الاقتصادية طويلة المدى، حيث تسعى بكين إلى رفع مساهمة القطاعات الخدمية والمعرفية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والثقافة والملكية الفكرية، بما يدعم أهدافها للتحول من "مصنع العالم" إلى اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات المتقدمة.