ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في شهر، فيما انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، في الوقت الذي أعادت فيه أمريكا ​فرض حصارها البحري على إيران وصعدت الدولتان هجماتهما في مضيق هرمز، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة، وعزز مخاوف التضخم.

واصلت أمريكا ضرباتها على إيران لليلة الثالثة على التوالي ، وتعرضت ناقلتان لإطلاق نار في مضيق هرمز، بعد أن أعلنت واشنطن استأنف حصارها على ملاحة طهران في الخليج.

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العقود الآجلة لمزيج برنت صعدت 2% إلى 85 دولارا للبرميل بعد أن قفز 10% الجلسة ⁠السابقة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو 2020، في حين تداول خام نايمكس عند 80 دولارا، وتشهد أسعار النفط حاليا أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو لإنهاء الحرب.

كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر ‌قال "من الواضح أن التصعيد الأخير، بما في ذلك ⁠إعادة ⁠فرض القوات الأمريكية للحصار والردود الإيرانية، قد أدى إلى ظهور مخاطر جديدة في السوق"، مضيفا "رغم عدم حدوث إغلاق كامل، فإن الأهداف المتضاربة للجانبين تجعل صورة الإمدادات ضبابية بشكل كبير".

من جهته تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4022 دولارا للأونصة بعد أن خسر 3% الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر، فيما استقرت العقود الآجلة تسليم عند 4000 دولار، كما هبطت الفضة 1% إلى 58 دولارا للأونصة.

يترقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم الأمريكي ليونيو المقرر صدورها اليوم بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار الفيدرالي بشأن الفائدة، مع تركيز الاهتمام أيضا على بيانات مؤشر أسعار المنتجين والشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس البنك كيفن وارش أمام الكونجرس هذا الأسبوع.