لم ينجح قرار الصين بتجديد تراخيص الاستيراد لمئات من مصانع اللحوم الأمريكية في إنعاش تجارة لحوم الأبقار حتى الآن، لكن فرص زيادة الشحنات خلال النصف الثاني من العام آخذة في التحسن.

لا تزال الأسعار الأمريكية مرتفعة للغاية، فيما لا يزال الطلب الصيني ضعيفاً بما لا يسمح بانتعاش الصادرات فوراً، ما يبرز كيف تفرض الحقائق التجارية نفسها على الانفراجة الدبلوماسية التي أعقبت قمة الرئيسين في مايو.

لكن الدعم ربما يكون في الطريق مع تناقص الحصص التي خصصتها الصين لموردين رئيسيين آخرين، شريطة استمرار الهدنة التجارية مع واشنطن. وتواجه لحوم الأبقار الأسترالية حالياً رسوماً جمركية باهظة، بينما تقترب البرازيل من استنفاد حصتها.

قالت أليس شوان، المحللة لدى "شنغهاي جيه سي إنتليجنس" (Shanghai JC Intelligence): "أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن التطلع إليه فيما يتعلق بصادرات لحوم الأبقار الأمريكية إلى الصين خلال النصف الثاني من العام. استنفدت أستراليا حصتها، بينما لا تزال الولايات المتحدة تمتلك حصة كبيرة، ما يمنحها ميزة كبيرة".

قفزت أسعار لحوم الأبقار من الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مدفوعة بتراجع قطيع الماشية إلى أدنى مستوى له منذ عقود. في المقابل، أضعف تباطؤ الاقتصاد الصيني وإجراءات التقشف الحكومية المفروضة على موظفي الخدمة المدنية الطلب على قطع اللحوم الفاخرة التي تُقدَّم في الولائم الصينية.

تراجعت واردات الصين الإجمالية من لحوم الأبقار العام الماضي للمرة الأولى منذ عقد على الأقل. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج المحلي، ما ساعد على كبح الأسعار.

كانت البرازيل والأرجنتين وأستراليا أكبر الموردين الأجانب للصين في 2025. وصدّرت الولايات المتحدة 49 ألف طن فقط من اللحوم المجمدة، وهي الفئة الرئيسية لصادرات لحوم الأبقار، بعد تصاعد التوترات التجارية. وفرضت الصين حصصاً على الواردات هذا العام لحماية المزارعين المحليين.

استُنفدت هذه الحصص بالنسبة إلى الشحنات الأسترالية، ما ترك المصدرين في مواجهة رسوم جمركية تبلغ 55%. وقالت شوان إن لحوم الأبقار الأمريكية عالية الجودة تضاهي نظيرتها الأسترالية من حيث الجودة والسعر.

تقترب البرازيل، أكبر دولة مصدرة، والتي توفر عادة لحوماً أرخص، من بلوغ الحد الأقصى لحصتها. في المقابل، لا تزال حصة الولايات المتحدة البالغة 164 ألف طن شبه كاملة ومتاحة للاستخدام.

قال بريت ستيوارت، الشريك المؤسس في شركة الاستشارات "غلوبال أغريتريندز" (Global Agritrends)، إن الصين ستشتري بالتأكيد مزيداً من لحوم الأبقار الأمريكية، مضيفاً أن الطلب لا يزال قائماً لدى الصينيين الأكثر ثراءً على لحوم الأبقار عالية الجودة والمغذاة على الحبوب، التي تتخصص فيها الولايات المتحدة.

لكن قطعاً أخرى أقل سعراً وأكثر نكهة، مثل لحم الكتف والأضلاع القصيرة وبطانة معدة الأبقار، ستواجه أيضاً منافسة أكبر مع عودة الصين إلى السوق.