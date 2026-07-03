من بين الجوانب الاستثنائية العديدة للاقتصاد الأمريكي المتغير، يبرز خروجه من ركود دوري كبير منذ منتصف 2009 - وهي فترة امتدت لنحو 17 عامًا عززت ازدهار سوق الأسهم وسهّلت تمويل التحول نحو الذكاء الاصطناعي.

هذا ليس "الاعتدال الكبير" - الفترة من 1984 إلى منتصف 2007 التي شهدت انخفاضًا حادًا في تقلبات الاقتصاد الكلي. فالاقتصاد اليوم متقلب، وصاخب سياسيًا، ويتسم باتساع فجوة الثروة، ويشهد بالفعل تضخمًا.

ومع ذلك، فقد تخلى المستثمرون تقريبًا عن فكرة حدوث انكماش اقتصادي في أي وقت قريب. إذا استطاع الاقتصاد الصمود أمام ارتفاع أسعار الفائدة والتعريفات الجمركية، وحتى أمام صدمة الطاقة العالمية غير المسبوقة هذا العام، يصبح من الصعب التنبؤ بما قد يُعرقل مسيرته.

قد يكون جزء من هذه المرونة هيكليًا وليس مجرد تقلبات دورية، حيث يُسهم اقتصادٌ يعتمد بشكل أكبر على الخدمات، وميزانيات أقوى، ودعم سياسي أسرع في امتصاص الصدمات التي كانت تُؤدي في السابق إلى ركود اقتصادي.

نعم، كان ركود جائحة 2020 حقيقيًا، ناجمًا عن عمليات إغلاق مُتعمدة لاحتواء كوفيد-19. لكنه لم يكن انكماشًا دوريًا أو تراجعًا عن فائض اقتصادي. كما تم تعويضه بشكل كبير بدعم حكومي هائل، وكان لحسن الحظ قصير الأمد - انكماش حاد على شكل حرف V، تلاه انتعاش سريع مع تطوير اللقاحات بوتيرة غير مسبوقة. ولذلك، يُمكن تجاهله تقريبًا عند دراسة أداء الاقتصاد ككل على مدى السنوات الثمانين الماضية.

باستثناء ربعيْن متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 - وهو التعريف المتعارف عليه للركود لدى معظم الاقتصاديين - فإن أكبر اقتصاد في العالم يسجل أطول فترة خالية من الركود منذ الحرب العالمية الثانية، بفارق كبير.

لم نشهد انهيارًا كبيرًا منذ الأزمة المصرفية، حين انكمش الناتج لأربعة أرباع متتالية حتى منتصف 2009، ضمن فترة سجل فيها الناتج المحلي الإجمالي 5 أرقام سلبية ربع سنوية في 18 شهرًا.

قبل الآن، كانت أطول فترة خالية من الركود بعد الحرب العالمية الثانية هي فترة التوسع التي استمرت 10 سنوات وانتهت بانهيار فقاعة الإنترنت. كما شهدت الستينيات تسع سنوات متواصلة. لكن لا شيء منهما يقترب من فترة الـ 17 عامًا المستمرة حتى الآن، باستثناء عام الجائحة.

لم تكن هذه الفترة الطويلة سلسة تمامًا، فقد شهدت 4 انكماشات ربع سنوية متفرقة. لكن لم يتبع أي منها - بما في ذلك انخفاض الربع الأول من عام 2025 المرتبط بارتفاع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية - انخفاضٌ ربع سنوي ثانٍ.

هذا يعني أن ما يصل إلى نصف العاملين في الولايات المتحدة ربما لم يشهدوا ركودًا دوريًا على مستوى البلاد طوال حياتهم العملية. وقد ينطبق الأمر نفسه على العديد من المتداولين والمستثمرين اليوم.

أشارت مؤشرات احتمالية الركود إلى مستويات خطيرة عدة مرات خلال السنوات الست الماضية - خلال صدمة التضخم وسعر الفائدة في عام 2022، وبعد موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مطلع العام الماضي، ومرة ​​أخرى خلال الحرب الإيرانية هذا العام وارتفاع أسعار الوقود. لكن الانكماشات لم تحدث قط، وقليلون هم من يتوقعون حدوثها الآن.

يتوقع 5% فقط من المشاركين في أحدث استطلاع لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه بنك أوف أمريكا "هبوطًا حادًا" للاقتصاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

صعودٌ مُعتدل

أسهم غياب الركود، إلى جانب تراكم الثروة والمدخرات، في ترسيخ عقلية "الشراء عند الانخفاض" السائدة في وول ستريت لسنوات. وقد تعزز ذلك من خلال تركز ريادة السوق في أيدي عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي التحويلي.

مع ذلك، يؤكد الإستراتيجيون أنه ليس من الضروري حدوث ركود رسمي لرؤية اضطرابات في أسواق الأسهم.

فعلى سبيل المثال، سلط دويتشه بنك الضوء العام الماضي على عدة انخفاضات كبيرة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لم تكن مرتبطة بالركود - بما في ذلك الانخفاض بنسبة 25% من الذروة إلى القاع في 2022 مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع بنسبة تقارب 20% في 2018 وسط تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتوترات التجارية مع الصين، وتراجع آخر بنسبة تقارب 20% في الفترة 2015-2016 بسبب المخاوف بشأن النمو في الصين وعدم الاستقرار السياسي الداخلي.لم تكن أي من هذه الأحداث ناتجة عن ركود اقتصادي أو مؤديةً إليه.

يقول محللو سوسيتيه جنرال: إن سوق الأسهم الأمريكية الصاعدة الحالية استثنائية من حيث حجمها ومدتها، إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب تقارب 400% على مدى 13 عامًا. ولكن باستثناء الانخفاض الحادّ غير المعتاد الذي أعقب انهيار 1987، يُقدّرون أن فترات الانكماش في الأسواق الهابطة على مدى الـ 150 عامًا الماضية استغرقت في المتوسط ​​أكثر من عامين، بينما استغرقت فترات التعافي إلى مستويات الذروة السابقة 11 عامًا في المتوسط.

ومع ذلك، يُكرر فريق سوسيتيه جنرال المقولة القديمة بأن الأسواق الصاعدة لا تموت من تقادمها. وأضافوا: "إنها عادةً ما تستسلم لتشديد الأوضاع المالية، أو الإفراط في الاقتراض، أو الصدمات الاقتصادية".

يبقى أن نرى إلى أي مدى سيبقى التوسع الاقتصادي الطويل الأمد وسوق الأسهم الصاعدة مرتبطين ارتباطًا وثيقًا من الآن فصاعدًا. ربما يُقلل افتقار معظم الناس إلى الخبرة في الركود من احتمالية حدوثه، من خلال تعزيز الثقة في التعافي السريع.

التصحيحات والارتدادات. مع ذلك، قد يؤدي هذا النقص في الخبرة إلى التراخي والاستهتار بدورات تبدو الآن، للبعض، وكأنها منسية منذ زمن.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز