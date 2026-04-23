صعود النفط والأسهم الأمريكية يعكس رهانات الأسواق على مسار الصراع مع إيران

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، بعد تراجع استمر يومين للمؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، وذلك بعدما مدد دونالد ترمب وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار الضبابية بشأن محادثات السلام.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.03% ليغلق عند 7137.12 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المركب 1.62% مسجلًا 24653.52 نقطة، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.68% إلى 49482.80 نقطة.

وجاءت المكاسب مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بإمكانية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار قوة نتائج أرباح الشركات، حيث أشار محللون إلى أن السوق تتأرجح بين التطورات السياسية الإيجابية والقلق من استمرار الحرب وتأثيرها في الزخم الاقتصادي.

التوتر السياسي يضغط على المعنويات رغم تفاؤل الأسواق

قال دونالد ترمب إن تمديد وقف إطلاق النار جاء بناءً على طلب الوسطاء الباكستانيين، إلا أن الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية لا يزال قائمًا، مع احتجاز إيران سفينتين في إطار التصعيد البحري.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار لن يكون ذا معنى ما لم يُرفع الحصار، مشيرًا إلى أن استمرار القيود البحرية يهدد أي اتفاق محتمل ويزيد من حالة عدم اليقين.

أسواق النفط تقفز مع تراجع المخزونات

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند التسوية، مدفوعة بانخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد التوترات في مضيق هرمز واستمرار الغموض حول محادثات السلام بين واشنطن وإيران.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 101.91 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.96 دولار للبرميل، وسط مكاسب إضافية خلال الجلسة تجاوزت أربعة دولارات في بعض الفترات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل إلى 228.4 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 108.1 مليون برميل.

مضيق هرمز بؤرة التوتر وتأثير مباشر في الأسواق العالمية

تعرضت 3 سفن حاويات على الأقل لإطلاق نار في مضيق هرمز اليوم، بينما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية احتجاز سفينتين من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، ما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات في أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتفرض إيران والولايات المتحدة قيودًا متبادلة على حركة الملاحة في المضيق، ما يجعل أي تطور أمني هناك عاملًا مباشرًا في تحريك أسعار النفط عالميًا.