ناقلات إيرانية تلتف على الحصار الأمريكي لتصدير النفط عبر هرمز

نجحت على الأقل ناقلتان إيرانيتان محمّلتان بالكامل في مغادرة الخليج العربي وتجاوز الحصار الأمريكي هذا الأسبوع، ضمن أسطول تمكن من الالتفاف حول القطع الحربية حاملاً نحو 9 ملايين برميل من النفط إلى الأسواق.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية تجاوز ناقلتي "هيرو 2" و"هيدي"، وهما من فئة ناقلات النفط العملاقة بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 4 ملايين برميل، وترفعان العلم الإيراني، خط الحصار الذي أعلنته الولايات المتحدة، ودخولهما بحر العرب في 20 أبريل، بحسب بيانات شركة "فورتيكسا" المتخصصة في تحليل البيانات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المنزعج من استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز وقدرتها على مواصلة تصدير نفطها، أعلن الأسبوع الماضي فرض حصار يهدف إلى اعتراض السفن المرتبطة بطهران عند دخولها أو مغادرتها الخليج. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، احتُجزت سفينة شحن، فيما قالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها صعدت على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في مياه شرق سريلانكا.

لكن بيانات شركة "فورتيكسا" تظهر أن إيران لا تزال قادرة على تصدير نفطها، إذ تمكنت ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط وغاز مرتبطة بها من عبور المضيق وتجاوز القطع الحربية. ومن بين هذه السفن، كانت 19 في طريقها إلى خارج الخليج العربي، ومعظمها محمّل بشحنات.

إطفاء أجهزة التتبع

رصدت "فورتيكسا" هذه الشحنات عبر صور الأقمار الصناعية، حيث تلجأ عادة السفن التي تسعى لتفادي القوات الأمريكية إلى إطفاء أجهزة التتبّع الخاصة بها.

وكان آخر ظهور للناقلة "هيرو 2" قبل أكثر من شهر أثناء إبحارها شمالاً في مضيق ملقا، فيما أرسلت "هيدي" آخر إشارة لموقعها قبالة خورفكان في أواخر فبراير.

ولم تتضح بعد الوجهة النهائية لهاتين الشحنتين. وتتجه الغالبية الساحقة من صادرات النفط الإيراني إلى الصين، بينما استقبلت الهند شحنتين من الخام الإيراني في الأسابيع الأخيرة، قبل انتهاء صلاحية إعفاء من العقوبات الأمريكية.