ارتفعت العقود المستقبلية لزيت فول الصويا المتداولة في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بعدما دفعت ضربات عسكرية أمريكية جديدة على إيران أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، ما عزز التوقعات بزيادة الطلب على المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي.

صعدت العقود الأكثر تداولاً لزيت فول الصويا بنسبة 1.8% يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت أكثر من 80 موقعاً إيرانياً رداً على سلسلة هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

رغم انتهاء الهجمات خلال ساعات، واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني، بعدما هددت إيران بالرد، وألغت الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات كان يتيح لطهران بيع النفط الخام، ما يهدد اتفاق السلام المؤقت.

باعتباره أحد أهم المواد الأولية لإنتاج الوقود الحيوي، غالباً ما ترتبط أسعار زيت فول الصويا بتحركات أسعار النفط الخام. عندما ترتفع أسعار النفط الخام، تصبح البدائل مثل الوقود الحيوي أكثر جاذبية للمشترين.

قال كانغ وي تشيانغ، وسيط السلع الزراعية لدى "ستون إكس" (StoneX)، إن تحركات أسعار زيت فول الصويا يوم الأربعاء ارتبطت جزئياً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، مضيفاً أن ارتفاع متطلبات مزج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة يعزز طلباً قوياً على المواد الأولية للبذور الزيتية بوجه عام.

ارتفع سعر زيت فول الصويا 1.4% إلى 68.18 سنتاً للرطل عند الساعة 12:50 ظهراً بتوقيت سنغافورة. في المقابل، تراجع سعر الذرة بنسبة 0.4% إلى 4.6275 دولار للبوشل، بينما استقرت أسعار فول الصويا والقمح إلى حد كبير.