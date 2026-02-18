"ستراتيجي" تشتري المزيد من بيتكوين باستخدام الأسهم الممتازة

اشترت شركة "ستراتيجي" (Strategy Inc) عملة بيتكوين بقيمة نحو 170 مليون دولار، تم تمويل ما يقارب نصفها عبر أسهم ممتازة دائمة، وهي أعلى نسبة من هذا النوع من التمويل منذ نوفمبر.

بحسب إفصاح تنظيمي قُدم يوم الثلاثاء، اشترت الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy)، 2486 وحدة بيتكوين خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير الجاري. تم تمويل أكثر من 78 مليون دولار من الصفقة عبر مبيعات في السوق لأسهمها الممتازة من فئة "سترتش"، بما يعادل نحو 46% من إجمالي قيمة الشراء، حيث جرى بيع هذه الأسهم بخصم عن قيمتها الاسمية. أما المبلغ المتبقي البالغ 90.5 مليون دولار، فتم جمعه من خلال مبيعات أسهم عادية من الفئة "A".

"ستراتيجي" تسعى لتحجيم تأثير التقلبات على المستثمرين

قال فونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتيجي"، الأسبوع الماضي إن الشركة ستصدر المزيد من الأسهم الممتازة الدائمة لتخفيف مخاوف المستثمرين القلقين من شراء أسهمها شديدة التقلب. تمنح أسهم "سترتش" المستثمرين توزيعات أرباح متغيرة تبلغ حالياً 11.25%، ويتم إعادة تحديد هذا المعدل شهرياً، فيما يوفر هذا النوع من الأوراق المالية حالياً عائداً فعلياً يقارب 11.3%، وهو مستوى يُصنّف ضمن عوائد السندات عالية المخاطر.

لا تزال الأسهم الممتازة تمثل جزءاً محدوداً من هيكل تمويل "ستراتيجي" حتى الآن؛ إذ باعت الشركة نحو 543 مليون دولار من الأسهم العادية و85 مليون دولار من الأسهم الممتازة الدائمة لتمويل آخر أربع صفقات شراء أسبوعية لبتكوين. أوضح مسؤولو الشركة أنهم يعتزمون الاعتماد بدرجة أكبر على الأسهم الممتازة بهدف تقليص مستوى التقلب للمستثمرين، في وقت تشهد فيه الأسهم العادية للشركة تقلبات حادة تعكس تحركات أسعار بتكوين.

تواصل "ستراتيجي" مساعيها لتحويل رهانها عالي المخاطر على بيتكوين إلى منتج يدرّ دخلاً. يعكس الاستخدام المكثف للأسهم الممتازة في أحدث عملية شراء محاولة لجمع السيولة دون إرباك إضافي لحملة الأسهم العادية، من خلال نقل جزء من المخاطر إلى مستثمرين مستعدين لمقايضة تقلبات السعر بعائد ثابت.

أسهم "ستراتيجي" الممتازة تتجاوز ديونها

تبلغ قيمة الأسهم الممتازة القائمة لدى "ستراتيجي" نحو 8.5 مليار دولار، متجاوزة ديونها القابلة للتحويل (إلى |أسهم) البالغة قرابة 8.2 مليار دولار. تمتلك الشركة أيضاً أكثر من 717 ألف وحدة بيتكوين تُقدّر قيمتها بنحو 49 مليار دولار.

ظلت العملات المشفرة هشة منذ موجة من عمليات التصفية في أكتوبر أدت إلى تآكل ثقة السوق. جرى تداول بيتكوين عند نحو 67 ألف دولار يوم الثلاثاء، منخفضة بنحو 50% عن ذروتها القياسية المسجلة في أكتوبر. ألحق هذا التراجع ضرراً بـ"ستراتيجي"، التي أعلنت عن خسارة صافية بلغت 12.4 مليار دولار في الربع الرابع. كما تراجعت أسهم الشركة العادية، التي عكست انخفاض سعر بتكوين، بنحو 15% منذ بداية العام.

في ذروة الارتفاع، جرى تداول أسهم "ستراتيجي" عند مستويات تفوق بكثير قيمة حيازاتها من العملات المشفرة، ما أتاح للشركة إصدار أسهم جديدة وشراء المزيد من بيتكوين وتكرار الدورة نفسها. إلا أن هذا الفارق السعري تلاشى إلى حد كبير حالياً، ومع تشديد الأوضاع في أسواق رأس المال، توقّف هذا النموذج عن العمل.