يستعد أحد كبار الأثرياء في آسيا لتعزيز استثماراته في مجال الذكاء الاصطناعي، منضماً إلى نخبة الأثرياء العالميين الذين يراهنون على هذا القطاع رغم التحذيرات من فقاعة محتملة.

التزم أندريه كو الأب، عميد إحدى كبرى العائلات المالية في آسيا، بضخ ما لا يقل عن 100 مليون دولار للمساهمة بشكل رئيسي في تأسيس صندوقين أُطلقا هذا الشهر بهدف الاستثمار في شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشركات المتحالفة مع عملاق تصنيع الرقائق "إنفيديا"، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ" وشخص مطلع على التفاصيل.

يُدار الصندوقان من قبل شركة "تشايليز هولدنغ" (Chailease Holding Co) التابعة لعائلة كو، إلى جانب شركة "إيرا" (Era) التي أسسها جاسبر لاو، ويستهدفان جمع 1.5 مليار دولار من أثرياء آخرين ومؤسسات مالية، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات.

رفض متحدث باسم "إيرا" التعليق، فيما أكد ممثل عن كو دور الملياردير كمستثمر رئيسي دون الإفصاح عن قيمة استثماره. وتُعد عائلة كو من أكبر العائلات ثراءً في تايوان، حيث تقدر ثروتها المجمعة بأكثر من 7 مليارات دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

صناديق تراهن على الذكاء الاصطناعي

ينتمي كو الأب إلى الجيل الرابع من العائلة، ويملك حصة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار في "تشايليز". وينضم بذلك إلى صناديق الثروة السيادية الخليجية، وشركات وادي السيليكون، وعدد من المليارديرات الذين ضاعفوا رهاناتهم على مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات ووحدات معالجة الرسوميات.

على المنوال نفسه، زاد مكتب المستثمر الأميركي الملياردير ستانلي دروكنميلر حصته هذا العام في شركة "تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ" (TSMC)، أكبر شركة لتصنيع رقائق متقدمة في العالم والمورد الرئيسي لكل من " إنفيديا " و"آبل"، في وقتٍ أفرز فيه ازدهار قطاع مراكز البيانات فئة جديدة من المليارديرات.

أظهرت دراسة لبنك "أوف أميركا" صدرت هذا الشهر أن نحو 335 من قادة شركات إدارة الثروات حول العالم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز العوائد المالية. غير أن بعض الأثرياء، ومن بينهم بيتر ثيل، قلّصوا استثماراتهم في هذا المجال بسبب المخاوف من تضخم التقييمات التي جعلت "إنفيديا" الشركة الأعلى قيمة في العالم.

تعود جذور إمبراطورية عائلة كو إلى عام 1895، وقد أصبحت من أكثر الكيانات نفوذاً في آسيا. بدأت العائلة نشاطها في تجارة السلع مثل الملح والسكر، قبل أن تتوسع إلى قطاعات العقارات والصناعة والتمويل، وتمتلك حصصاً في شركتي "سي تي بي سي فايننشال هولدنغ" (CTBC Financial Holding Co) و"كيه جي آي فايننشال هولدنغ" (KGI Financial Holding Co). يشغل كو الأب منصب الرئيس الفخري لشركة "تشايليز" التي ارتفع سعر سهمها أكثر من أربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين.

خطط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

تعتزم "تشايليز" وكو ضخ ما لا يقل عن 50 مليون دولار لكل منهما في صندوق "تشايليز" المخصص للاستثمار في ائتمان الشركات العاملة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أن الخطط لم تُحسم بعد وقد يرفع الملياردير مساهمته، بحسب الشخص المطلع.

كما خصص كو 50 مليون دولار لصندوق "إيرا" الذي يستهدف شراء حصص ملكية في شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في صفقة جرى ترتيبها عبر مكتب العائلة الاستثماري، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ". يُشرف على الصندوق جاسبر لاو، المستثمر الأميركي البالغ من العمر 30 عاماً والذي أسس الشركة عام 2022 بعد أن أنشأ سابقاً شركة لإدارة الأموال بدعم من عدد من الأثرياء حول العالم. ويساعد لاو أيضاً في الإشراف على استثمارات كو الأب، بحسب الشخص المطلع ذاته.

تشمل الاستثمارات المستهدفة لصندوق "إيرا" شركات تسهم في تسريع معالجة الرسوميات، وتلك التي تعتمد على تقنيات طوّرتها "إنفيديا"، وفقاً للوثائق.