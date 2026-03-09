السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الأسواق

جني أرباح يتراجع بالأسهم السعودية بعد موجة سريعة من المكاسب

أحمد الرشيد من الرياض
الاثنين 9 مارس 2026 16:12 |1 دقائق قراءة
تراجعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة في أسبوع، وسط ضغط من معظم القطاعات على رأسها "البنوك"، كاسرة أطول سلسلة ارتفاع في شهر، لتغلق عند 10831 نقطة فاقدة 1.6%، بينما قيم التداول ارتفعت 25% مسجلة 7 مليارات ريال.

يأتي التراجع بعد موجة سريعة من المكاسب، حيث ارتفعت من أدنى نقطة خلال الأسبوع الماضي حتى افتتاح جلسة اليوم نحو 850 نقطة، ما راكم من الأرباح الرأسمالية في محافظ متعاملي قصيري الأجل، وهذا يحفز على جني الأرباح.

في المقابل، الارتفاع السريع دون ظهور نتائج مالية خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، ظروف لا تساعد على استدامة الارتفاع.

تحركات متباينة للأجانب في تاسي وقت اندلاع الحروب

كيف يتصرف مستثمرو "تاسي" الأجانب وقت الحروب في المنطقة؟

تتباين تصرفات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية وقت...

Sun, 08 2026

أشير في تحليل "الاقتصادية" السابق إلى أن السوق ستجد صعوبة في الدخول لمسار تصاعدي في الأداء في ظل استمرار اتجاه أرباح الشركات للتراجع، ما لا يحسن من مكررات الربحية المرتفعة نسبيا.

حتى افتتاح جلسة اليوم، أعلنت 116 شركة عن نتائج فصلية بلغت الأرباح المجمعة نحو 17.1 مليار ريال متراجعة 60%، وتترقب السوق إعلان "أرامكو" في جلسة الغد، إلى جانب بقية الشركات مع اقتراب مهلة الإفصاح.

