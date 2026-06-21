تسارع مُتوقع للتضخم الأمريكي قد يعزز رهانات رفع الفائدة

من غير المرجح أن تشكّل أحدث بيانات مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي تحدياً لإجماع متزايد داخل البنك المركزي الأمريكي حول الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

يُتوقع أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره الخميس، تسارعاً على أساس شهري وعلى أساس سنوي في مايو.

وسيختتم هذا التقرير شهراً من بيانات التضخم السيئة، بعدما أظهرت الإصدارات السابقة كيف انتشر أثر صدمة الطاقة في أنحاء الاقتصاد.

رفض كيفن وارش، الذي قاد أول اجتماع للسياسة النقدية بصفته الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، تقديم أي إشارات للصحفيين بشأن رؤيته الخاصة للأسعار أو معدلات الفائدة.

قد يضفي ذلك الموقف أهمية أكبر على تعليقات زملائه في الاحتياطي الفيدرالي ، بينما يسعى المستثمرون إلى مزيد من المعلومات بشأن اتجاه السياسة النقدية في المدى القريب.

ستشمل أبرز التصريجات المرتقبة الأسبوع المقبل في هذا الصدد كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في ندوة يوم 25 يونيو، وظهور أوستان غولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في اليوم نفسه خلال فعالية منفصلة. وسيشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في حلقة نقاش يوم 26 يونيو.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":

"أرسل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو، مع ميل نصف أعضاء اللجنة إلى مسار أكثر تشدداً للسياسة النقدية، صدمة متشددة إلى الأسواق. ورغم أن وارش لم يضف توقعاته الخاصة للمخطط النقطي، بدا لنا أن نبرته في المؤتمر الصحفي متشددة على نحو لافت. ومن المرجح أن تعزز قراءة ساخنة لتضخم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تلك الرسالة المتشددة".. آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر.

تشمل البيانات الأميركية الأخرى المرتقبة تحديثات بشأن مبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء، وأخرى يوم الخميس بشأن طلبات السلع المعمرة، وأرقام التجارة الدولية للبضائع، الجمعة، وكلها عن شهر مايو. وستقدم جامعة ميشيغان أيضاً يوم الجمعة النتائج النهائية لمسح يونيو لمعنويات المستهلكين.

وفي كندا، من المرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الإثنين تسارع التضخم إلى 3% في مايو، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين، فيما ظل المؤشر الأساسي ضعيفاً. ويصدر بنك كندا، يوم الأربعاء، ملخصاً للمداولات التي أفضت إلى إبقائه أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بعدما قال إنه سيتجاوز أثر ارتفاع قصير الأجل في التكاليف.

على صعيد آخر، ستحظى مؤشرات مديري المشتريات في اليابان والمملكة المتحدة، وشهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وقرارات السياسة النقدية في تايلندا والمكسيك بمتابعة حثيثة.