الفيدرالي يثبت الفائدة للمرة الرابعة ويشير إلى احتمال رفعها في 2026

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، محافظا على النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش.

ويعكس القرار استمرار نهج التريث في إدارة السياسة النقدية، مع مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل وأداء الاقتصاد الأمريكي، في وقت أظهرت فيه توقعات أعضاء البنك المركزي تزايد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال 2026.

الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في رابع قرار متتالٍ بالتثبيت، وذلك خلال أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش.

ويعكس القرار استمرار نهج التريث في ظل متابعة تطورات التضخم وسوق العمل وأداء الاقتصاد الأمريكي.

مخاطر التضخم تتصدر توقعات أعضاء الفيدرالي

أظهرت التوقعات أن غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرون أن مخاطر التضخم لا تزال مائلة بقوة نحو الارتفاع.

كما توقع 9 من أصل 18 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة خلال 2026.

وأشار متوسط توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية 2026، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

كما أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط توقعات أسعار الفائدة لعام 2026 ارتفع إلى 3.75% مقارنة مع 3.375% في التقديرات السابقة.

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أول اجتماع برئاسة كيفن وارش

اختتم كيفن وارش أول اجتماع له رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء دون إجراء أي تغيير في أسعار الفائدة، مع حذف بنود رئيسية كانت تشير سابقًا إلى وجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، إلى جانب إصدار بيان للسياسة النقدية جاء أكثر اختصارًا بصورة ملحوظة.

تصويت بالإجماع واستمرار السياسة الحالية

صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على الإبقاء على معدل الفائدة القياسي للاقتراض لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

واستقر معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في أواخر 2025.

تعديل التوقعات واستبعاد خفض الفائدة

قام مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من خلال مخططهم البياني الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بحذف توقعاتهم السابقة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن رفع أسعار الفائدة أصبح احتمالًا واردًا، وإن لم يكن مؤكدًا.

إلا أن التوقعات افتقرت إلى مشاركة أحد الأعضاء، حيث رجّح مراقبو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن كيفن وارش لم يقدم توقعاته ضمن هذا الإصدار.

مشاركة 18 عضوًا في إعداد التوقعات

أشارت ملاحظة مرفقة بمواد التوقعات إلى أن 18 من أصل 19 مشاركا في الاجتماع قدموا توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية، وهو ما شكّل الأساس للتقديرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير.