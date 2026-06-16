بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً





رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 1995، وأشار إلى أن مزيداً من تطبيع السياسة النقدية لا يزال مطروحاً، وذلك خلال اجتماع للسياسة النقدية عُقد في غياب المحافظ.

زاد بنك اليابان سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء. كما أعلن أنه سيُبقي مشترياته من السندات مستقرة عند وتيرة شهرية تبلغ نحو تريليوني ين اعتباراً من أبريل 2027، في إشارة إلى وقف تقليص برنامج شراء السندات.

كانت هذه القرارات متوقعة على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين والمتعاملين في الأسواق. وجاء التصويت على قرار رفع الفائدة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد، مع معارضة عضو مجلس إدارة البنك المركزي توئيتشيرو أساندا.