اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على تعميق شراكتهما في مجال بناء السفن العسكرية، ومواصلة المحادثات على مستوى فرق العمل بشأن هذا الملف.

التقى الزعيمان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا يوم الثلاثاء، إذ جدد ترمب طلبه من كوريا الجنوبية التعاون في بناء السفن العسكرية، حسب المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، كانغ يو-جونغ.

أضافت كانغ أن لي تعهد بتقديم كامل التعاون، واستعرض شركات كورية تمتلك قدرات متقدمة في بناء السفن.

شكل الاجتماع في تركيا أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ قمة مجموعة دول السبع الشهر الماضي، حيث طرح ترمب طلبه للمرة الأولى.

وسلط الاجتماع في تركيا الضوء على جهود الحكومتين لتعزيز زخم العلاقات منذ تولي لي منصبه في يونيو 2025.

قالت كانغ إن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات على مستوى فرق العمل لبحث إجراءات محددة للتعاون في هذا القطاع، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المشروعات المحتملة أو الجداول الزمنية.

تعكس هذه المناقشات تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالاستفادة من صناعة بناء السفن الكورية الجنوبية ذات القدرة التنافسية العالمية، إذ تسعى واشنطن إلى توسيع قدراتها البحرية وتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي مع حلفائها.

عززت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية، بما في ذلك "إتش دي هيونداي هيفي إندستريز" (HD Hyundai Heavy Industries) و"هانوا أوشن" (Hanwha Ocean)، مكانتها تدريجياً باعتبارها شركاء في جهود تحديث البحرية الأمريكية.

التزامات كوريا الجنوبية بالاستثمار في أميركا

وافقت كوريا الجنوبية على استثمار نحو 350 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن اتفاق تجاري أبرمه البلدان العام الماضي، مع سقف سنوي يبلغ 20 مليار دولار. ويُخصص نحو 150 مليار دولار من هذه التعهدات لإحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة.

تُعد سيؤول أيضاً أحد أبرز الشركاء الأمنيين لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ إذ تستضيف على أراضيها نحو 28500 جندي أميركي.

كما استعاد الزعيمان وعداً قطعاه خلال قمة مجموعة السبع بلعب الغولف معاً. وأضافت كانغ أنهما اتفقا على ترتيب زيارة لي إلى الولايات المتحدة في توقيت مناسب، مع تخصيص وقت لمباراة غولف خلال الزيارة.