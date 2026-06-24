أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تراجع جماعي، بقيادة خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات التي ضغطت على مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون، واستعداد المستثمرين لاحتمال تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها مع مراقبة المستثمرين تطورات تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، وسط مؤشرات على تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

تراجع مؤشرات وول ستريت

أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 عند أدنى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، متأثرين بالخسائر الحادة التي تكبدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون، ويستعدون لموقف أكثر تشددًا من البنك المركزي الأمريكي.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.45% إلى **7364.37 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك 2.21% إلى 25587.84 نقطة، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.09% إلى 51665.32 نقطة.

النفط يواصل التراجع

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية، بينما يراقب المستثمرون تدفقات الخام عبر مضيق هرمز عقب مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 77.08 دولارًا للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي إلى 73.21 دولارًا للبرميل، ليسجل الخامان أدنى مستوياتهما في نحو 4 أشهر خلال جلسة التداول.

وكانت الأسعار قد هبطت بنحو 3% في الجلسة السابقة بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا عقب محادثات أولية، فيما أفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في لبنان ضمن اتفاق أوسع نطاقًا.

كما أعلنت سلطنة عُمان وإيران اليوم، الاتفاق على مواصلة المناقشات بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران لن تتمكن من فرض رسوم عبور في الممر المائي الحيوي ضمن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن مثل هذا الترتيب يخالف القانون الدولي.

تحديات أمام استعادة الإمدادات

فقد العالم ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز منذ أن أدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز لأكثر من 3 أشهر.

وقال المحلل لدى شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس تاماس فارجا، إن مالكي السفن ومشغليها سيحتاجون إلى ضمانات تؤكد انتهاء المخاطر التي تشكلها الألغام بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الموانئ المتضررة، والحطام الموجود في المياه، والازدحام، تمثل تحديات إضافية أمام استعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية.

ويتابع المستثمرون بحذر سرعة استئناف منتجي النفط في الشرق الأوسط إنتاجهم وتصديرهم بعد الأضرار الناجمة عن الحرب، ومدى السماح بدخول مزيد من السفن إلى المنطقة.

كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق أمس الاثنين.

وفي العراق، قال مسؤولان في قطاع النفط لوكالة إن البلاد رفعت إنتاجها من الحقول الجنوبية إلى نحو 2.1 مليون برميل يوميًا، مع تزايد عدد الناقلات المنتظرة لتحميل النفط الخام من محطات التصدير المطلة على الخليج.

أسهم الرقائق تقود موجة البيع

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تداولاته على انخفاض طفيف، فيما تراجعت أسهم إنفيديا وألفابت، إلى جانب أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إنتل ومارفيل تكنولوجي وإيه.إم.دي.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية الأول لدى شركة جلوبالت توماس مارتن، إن بعض الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أثارت تساؤلات حول حجم الإنفاق الرأسمالي الجاري، وزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع أشباه الموصلات.

وأسهمت المخاوف بشأن الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون في موجة البيع، كما انضمت شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، والتي طُرحت أسهمها في البورصة هذا الشهر، إلى قائمة الشركات الكبرى التي تلجأ إلى سوق السندات لجمع التمويل.

ورغم ذلك، ارتفعت أسهم سبيس إكس بعد تسجيلها خسائر خلال الجلسات الثلاث السابقة.

كما تراجعت أسهم شركتي مايكرون تكنولوجي وسانديسك، وهما من بين أفضل الشركات أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام.

ومن المنتظر أن توفر نتائج أعمال مايكرون تكنولوجي، المقرر إعلانها غدا، مؤشرات مهمة بشأن آفاق قطاع رقائق الذاكرة والذكاء الاصطناعي بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها خلال العام.

ترقب للفيدرالي وبيانات التضخم

تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى تزايد رهانات المتعاملين على قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرتين بحلول ديسمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير قبل أسبوعين إلى زيادة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل توجه المستثمرين لتسعير سياسة نقدية أكثر تشددًا في عهد المحافظ الجديد كيفن وارش.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، يوم الخميس.

وفي الوقت ذاته، يواصل المستثمرون متابعة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بعد تعليق الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 60 يوما عقب الجولة الأولى من المحادثات في إطار اتفاق إنهاء الحرب.