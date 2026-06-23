تباين أداء وول ستريت بضغط التكنولوجيا والنفط يهبط 3% بعد فتح هرمز

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم، إذ تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بفعل ضغوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين واصل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسبه مدعومًا بأسهم قطاعي الرعاية الصحية والصناعة.

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات، بعد إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز.

تباين أداء مؤشرات وول ستريت

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض، وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك شركة ألفابت، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34% إلى 7475.17 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك 1.28% إلى 26178.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.29% ليغلق عند 51727.06 نقطة.

النفط يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% عند التسوية، مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات عقب تصريح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن المحادثات مع إيران أحرزت تقدمًا، وأن مضيق هرمز قد فُتح.

وتراجع خام برنت 3.31% ليصل إلى 77.90 دولار للبرميل، بعدما كانت الأسعار قد ارتفعت في بداية التداولات إلى 82.30 دولار نتيجة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة إشعال الحرب مع إيران، وإعلان طهران إغلاق المضيق مجددًا.

كما هبط الخام الأمريكي 2.32% إلى 74.82 دولار للبرميل، فيما خسر عقد أغسطس الأكثر تداولًا 1.99 دولار ليغلق عند 73.86 دولار للبرميل.

ضغوط التكنولوجيا تدفع ناسداك للتراجع

اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات اليوم على ارتفاع، مدعومًا بقطاعي الرعاية الصحية والصناعة.

في المقابل، هوى سهم شركة سبيس إكس، ما ألقى بظلاله على مؤشر ناسداك المجمع. وكانت الشركة، التي يقودها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد أصدرت أول طرح سندات لها اليوم، وأشارت إلى أنها كانت تمتلك حتى 19 يونيو سيولة نقدية تبلغ نحو 100.8 مليار دولار وما يعادلها.

وأسهم التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي في دعم مكاسب وول ستريت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن محللين أشاروا إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم لشركات الحوسبة السحابية على توسيع البنية التحتية.

كما تراجع سهم شركة ألفابت بشكل حاد، إلى جانب انخفاض أسهم شركات ميتا وأمازون ومايكروسوفت.

وقال كبير مديري الاستثمار في شركة يو إس بانك لإدارة الثروات بيل نورثي: "هذا قطاع تحكمه المعنويات بدرجة كبيرة، وتميل أسهمه إلى التحرك بشكل جماعي على أساس يومي".

وأضاف: "لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، تكمن بعض أقوى الأسس في مجال بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، إلى جانب عدد من الشركات التي توفر المكونات اللازمة لاستمرار عمليات البناء والتوسع".

مفاوضات واشنطن وطهران تدعم الأسواق

أفاد وسطاء بأن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين رفيعي المستوى اختتموا الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا اليوم.

وكانت المحادثات قد بدأت أمس بموجب مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل لمدة 60 يومًا إضافية على الأقل.

كما سمحت الولايات المتحدة اليوم ببيع النفط الإيراني، إذ يتيح الترخيص العام الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس.

وفي سياق متصل، انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 9.05 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ثالث أكبر انخفاض مسجل، ويأتي ذلك ضمن اتفاق أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي للمساعدة في خفض أسعار الوقود.