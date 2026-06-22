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الطاقة

النفط يتراجع دون 80 دولارا مع تقدم محادثات واشنطن وطهران

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الاثنين 22 يونيو 2026 6:26 |2 دقائق قراءة
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النفط يتراجع دون 80 دولارا مع تقدم محادثات واشنطن وطهران

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين عقب مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام، التي ظهر أنها بدأت بداية مضطربة بعدما أصدرت أمريكا تهديدا جديدا ضد إيران.

خام "برنت" انخفض إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعدما صعد أكثر من 2% عند الافتتاح، بينما كان خام "تكساس" عند 76.5 دولار.

الأطراف اتفقت على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وستستمر المحادثات الفنية لبقية الأسبوع، وفق بيان صادر عن قطر وباكستان، اللتين تتوسطان في المناقشات في سويسرا.

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ملايين البراميل تتدفق عبر هرمز

يأتي الاجتماع رفيع المستوى عقب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان الأسبوع الماضي، رغم أن العملية من المرجح أن تكون طويلة ووعرة. ورغم ادعاء إيران أنها أغلقت مضيق هرمز مجددا بعد اتهام إسرائيل بانتهاك هدنة في لبنان، استمرت ملايين براميل النفط في التدفق عبر الممر المائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بدأت المفاوضات بشكل مهتز عندما أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران أوقفت المناقشات عقب تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكن أشخاصا مطلعين على الأمر قالوا إن المفاوضات استمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الإثنين. وتناولت موضوعات شملت آليات ضمان بقاء المضيق مفتوحا، وكيفية إنفاذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان، وفق دبلوماسي أمريكي كبير مشارك في المناقشات.

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خريطة لاتفاق خلال 60 يوما

خنقت الحرب في الشرق الأوسط الإمدادات في منطقة مسؤولة عن ثلث إنتاج النفط في العالم، وتراجعت العقود الآجلة للخام في الأسابيع الأخيرة، رغم أن الأسعار لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، بعدما وجدت شركات التكرير العالمية حلولاً مؤقتة، ومع تغذية احتمال انتهاء الصراع التفاؤل بعودة سريعة إلى الوضع الطبيعي.

من شأن اتفاق سلام نظريا، أن يطلق تدفقا كبيرا من الإمدادات في وقت يقل فيه الطلب حاليا، خصوصا في ظل تراجع مشتريات الصين، أكبر مستورد، ومن المقرر أن يتدفق 80 مليون برميل من الخام للسوق فجأة إذا أعيد فتح هرمز، ما يهدد بترك المصافي غارقة بالإمدادات.

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الاستعداد لزيادة الإنتاج

في غضون ذلك، يستعد منتجو الخليج العربي لزيادة الإنتاج، إذ ألغت الكويت إخطارات سابقة بشأن القوة القاهرة، وأبلغت الإمارات العملاء باستئناف تحميل الإمدادات من داخل الخليج العربي، بينما تبيع خاما فوريا في سلسلة مناقصات.

جرى تداول أكثر من 11 ألف عقد "برنت" عبر منحنى الأسعار في أول 10 دقائق من جلسة اليوم الاثنين، ما يشير إلى بداية أكثر نشاطا من المعتاد، كما اتسع فارق الأسعار الفوري للمؤشر العالمي قليلا في حالة باكورديشن ، رغم أنه تقلص بشكل كبير منذ أوائل أبريل.

التعريفات
النفطأوبكبرنتتكساسالطاقةإيرانأمريكاإسرائيللبنان
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