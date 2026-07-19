مالت الأسهم السعودية نحو الاستقرار، بعدما نجحت مكاسب عدد من الأسهم القيادية وقطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات في تقليص خسارة أوسع تعرضت لها السوق خلال التعاملات.

وأغلق مؤشر "تاسي" عند 10717 نقطة، فاقدا 3 نقاط فقط، ولا يعكس التراجع المحدود الصورة الكاملة للجلسة، إذ تركز الضعف في غالبية الأسهم والقطاعات، بينما استفاد المؤشر من تماسك الشركات ذات الأوزان الأكبر.

ما تزال تظهر السوق تفضيلها للتماسك عند المستويات السعرية الحالية، في وقت تترقب فيه النتائج المالية للشركات عن الربع الثاني من العام الجاري.

ارتفاع سهم "اتحاد اتصالات" بعد الإفصاح عن أرباحها، يظهر استعداد السوق للتعامل مع المعطيات الإيجابية على نحو جيد. واستمرار استقرار أسعار شركات السوق عند المستويات الحالية يساعد على الاستجابة الإيجابية للنتائج عندما تكون متوافقة أو تتفوق على متوسط التوقعات.

تاسي

تعاف قوي من أدنى مستويات الجلسة

افتتح "تاسي" عند 10714 نقطة، وارتفع في مطلع التعاملات قبل أن تتصاعد الضغوط البيعية وتهبط به إلى 10652 نقطة، بخسارة لحظية بلغت 0.6%.

لكن المؤشر استعاد 64 نقطة من أدنى مستوياته، بما يعادل نحو 95% من خسارته اللحظية. ويعكس هذا السلوك وجود طلب عند المستويات المنخفضة، لكنه لا يكفي وحده لتأكيد تحسن الاتجاه، خصوصا في ظل ضعف اتساع السوق والسيولة.

190 ورقة مالية تتراجع

جاءت حركة السوق الداخلية أضعف بكثير من التغير المحدود للمؤشر، إذ تراجعت 190 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 65، واستقرار البقية دون تغير. وازدادت الفجوة مقارنة بجلسة الخميس التي تراجعت فيها 140 شركة.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض 17 قطاعا، مقارنة تراجع البقية. وتصدرت المنتجات المنزلية والشخصية الخسائر بانخفاض 2.1%. في المقابل، اقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، بقيادة الطاقة المرتفع 0.6% وكان الأعلى تداولا بقيمة 430 مليون ريال.

السيولة دون متوسطها

بلغت قيمة التداول 2.4 مليار ريال، منخفضة 29%، كما جاءت أقل 39% من متوسط 21 يوما البالغ 3.9 مليار ريال.

تصدرت "بترو رابغ" الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 209 ملايين ريال، تعادل نحو 9% من سيولة السوق، وارتفع السهم 3%، ليرتفع مكاسبه خلال جلستين إلى نحو 6.9%، في وقت ترتفع فيه أسعار مشتقات النفط.