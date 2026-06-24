استهل سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع، بدعم واضح من الأسهم العقارية، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والنطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.

مؤشر تاسي ارتفع بنحو 0.3%، ليصل إلى 11064 نقطة. وبلغت قيمة التداولات نحو مليار ريال، في ساعته الأولى، وجاءت الصورة الداخلية للسوق إيجابية، مع ارتفاع 160 شركة مقابل تراجع 87 شركة، واستقرار 21 شركة، ما يعكس اتساعا نسبيا في موجة الصعود، وإن كان الزخم الأبرز متركزا في الشركات العقارية.

تصدرت أسهم القطاع العقاري قائمة الارتفاعات، إذ صعد سهم مسار بالنسبة القصوى 10% إلى 18.48 ريال، وارتفع رتال بنحو 8.70% إلى 13 ريالًا، ومدينة المعرفة بنحو 7.99% إلى 12.71 ريال، فيما تقدم جبل عمر 5.81%، ومكة 4.66%، ودار الأركان 3.66%، إلى جانب ارتفاعات في العقارية والتعمير.

قال وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، "إن موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار تمثل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقاري، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية".

الحقيل أوضح أن "اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يأتي استكمالا للمنظومة التشريعية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، من خلال إطار واضح يحدد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب، ومدد الانتفاع، والمتطلبات والإجراءات".

صعود الأسهم العقارية يعكس قراءة أولية من السوق لاحتمال تحسن جاذبية الأصول العقارية بعد وضوح الإطار التنظيمي الخاص بتملك غير السعوديين. غير أن الأثر المالي على الشركات سيبقى متفاوتا، بحسب مواقع محافظها ومشاريعها، ومدى ارتباطها بالنطاقات الجغرافية التي سيُسمح فيها بالتملك أو الانتفاع.

وزير البلديات والإسكان أشار إلى أن "النطاقات الجغرافية المحدودة تمثل أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري ، وربط الفرص العقارية باحتياجات المدن وقدرتها على النمو، مع مراعاة خصوصية المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحفظ مكانتهما، ويعزز وضوح مسارات التملك المرتبطة بهما وفق الأحكام المنظمة".

في المقابل، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، أنه وبناء على موافقة مجلس الوزراء، تم اعتماد مشروعها "وجهة مسار" ضمن النطاقات الجغرافية الجائز لغير السعوديين التملك فيها داخل مدينة مكة المكرمة، وفقا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية وقواعد التملك ذات الصلة.