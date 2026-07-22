الثلاثاء, 28 يوليو 2026|12 صَفَر 1448
الاقتصادية
الأسواق

ارتفعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة في 6 أسابيع بدعم من معظم الشركات على رأسها "البنوك"، ليمحو المؤشر العام كامل خسائر الجلسة السابقة ويغلق عند أعلى مستوياته اليومية.

استمرار قوة الطلب

وأغلق مؤشر "تاسي" عند 10775 نقطة، مرتفعا 0.7%، وتسارعت المكاسب تدريجيا خلال الجلسة حتى أغلق المؤشر عند أعلى مستوى يومي، ما يعكس استمرار قوة الطلب حتى نهاية التعاملات.

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Mon, 13 2026

تاسي

تحسن الشركات

أشير في التحليل السابق إلى حالة التماسك التي تظهرها السوق رغم التراجعات، وذلك باستمرار تحسن الشركات المرتفعة عن الجلسات السابقة، واستمرار الاتساع الإيجابي للسوق يعزز فرص مواصلة الارتفاع إلى مستويات قريبة من 10850 نقطة.

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تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة تراجع يومية...

Wed, 15 2026

تحسن واضح في اتساع السوق

جاء ارتفاع المؤشر مصحوبا بتحسن ملحوظ في اتساع السوق، إذ ارتفعت 160 شركة، مقابل ارتفاع 95 ورقة فقط في الجلسة السابقة، ما يشير إلى انتقال التعافي من عدد محدود من الأسهم القيادية إلى شريحة أوسع من السوق. كما ارتفعت مؤشرات 13 قطاعا، مقابل تراجع 8 قطاعات.

رغم تحسن الأسعار واتساع السوق، تراجعت قيمة التداول 12% إلى 3.9 مليار ريال، وجاءت قيمة التداول أقل بنحو 5% من متوسطها خلال آخر 21 يوما، البالغة نحو 4 مليارات ريال.

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