ارتفعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة في 6 أسابيع بدعم من معظم الشركات على رأسها " البنوك "، ليمحو المؤشر العام كامل خسائر الجلسة السابقة ويغلق عند أعلى مستوياته اليومية.

استمرار قوة الطلب

وأغلق مؤشر " تاسي " عند 10775 نقطة، مرتفعا 0.7%، وتسارعت المكاسب تدريجيا خلال الجلسة حتى أغلق المؤشر عند أعلى مستوى يومي، ما يعكس استمرار قوة الطلب حتى نهاية التعاملات.

تاسي

تحسن الشركات

أشير في التحليل السابق إلى حالة التماسك التي تظهرها السوق رغم التراجعات، وذلك باستمرار تحسن الشركات المرتفعة عن الجلسات السابقة، واستمرار الاتساع الإيجابي للسوق يعزز فرص مواصلة الارتفاع إلى مستويات قريبة من 10850 نقطة.

تحسن واضح في اتساع السوق

جاء ارتفاع المؤشر مصحوبا بتحسن ملحوظ في اتساع السوق، إذ ارتفعت 160 شركة، مقابل ارتفاع 95 ورقة فقط في الجلسة السابقة، ما يشير إلى انتقال التعافي من عدد محدود من الأسهم القيادية إلى شريحة أوسع من السوق. كما ارتفعت مؤشرات 13 قطاعا، مقابل تراجع 8 قطاعات.

رغم تحسن الأسعار واتساع السوق، تراجعت قيمة التداول 12% إلى 3.9 مليار ريال، وجاءت قيمة التداول أقل بنحو 5% من متوسطها خلال آخر 21 يوما، البالغة نحو 4 مليارات ريال.