أنهى سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أقل حدة من الأسبوع السابق، إذ أغلق مؤشر تاسي عند 10827 نقطة، 1%، مسجلا أدنى إغلاق أسبوعي في 3 أشهر، فيما غلبت الضغوط على 3 جلسات من أصل 5.

وجاء الهبوط في وقت ارتفاع السيولة، إذ بلغت قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 21.75 مليار ريال، بارتفاع 11%، بينما متوسط التداول اليومي بلغ 4.35 مليار مقابل 3.9 مليار في الفترة السابقة.

بحسب تحليل "الاقتصادية"، فإن هذه المفارقة توضح أن ضعف المؤشر لم يكن ناتجا عن انكماش النشاط، بل عن اتجاه السيولة نحو الأسهم والقطاعات المتراجعة، ما جعل ارتفاع التداولات عامل ضغط لا دعم.

فنيًا، أنهى تاسي الأسبوع دون متوسط الإغلاق البسيط لـ200 يوم، البالغ 11039 نقطة، بفارق 1.9%. وتبقي هذه القراءة السوق دون متوسطه طويل الأجل، ما يجعل استعادة هذا المستوى أحد المؤشرات الفنية المهمة في قراءة توازن السوق خلال الجلسات المقبلة.

في المقابل، البيانات المالية لم تظهر بعد مع بدء موسم النتائج، وتتداول السوق بمكرر ربحية 16.9 مرة وفقا لبيانات "بلومبرغ"، بينما المكرر المستقبلي عند 14.1 مرة، أما التوزيعات النقدية عند 3.5%، وهي مستويات لا تنافس الدخل الثابت.

الصورة لم تكن هبوطية بالكامل من حيث عدد الأسهم، لكنها كانت أكثر ضغطًا عند قياسها بتوزيع السيولة. فقد ارتفعت 140 ورقة مالية، وتراجعت 136، واستقرت البقية. غير أن الأسهم المتراجعة استحوذت على 61% من إجمالي التداولات.

قطاعيا، تراجع 16 قطاعا مقابل ارتفاع 6 قطاعات فقط. وكان الضغط الأوضح من القطاعات ذات الأثر والسيولة الأعلى، إذ هبط قطاع البنوك 1.72% مع تداولات بلغت 4.08 مليار ريال، وتراجع قطاع المواد الأساسية 1.98% بتداولات 2.64 مليار ريال، وانخفض قطاع التأمين 2.68% بتداولات 1.82 مليار ريال.

أما قطاع الطاقة، فتراجع هامشيًا بنسبة 0.12%، لكنه استقطب تداولات مرتفعة نسبيًا بلغت 2.08 مليار ريال.

في المقابل، جاءت المكاسب القطاعية محدودة العدد، لكنها لافتة في بعض القطاعات المتوسطة والصغيرة.

تصدر قطاع السلع طويلة الأجل الارتفاعات بنسبة 4.57%، يليه إنتاج الأغذية بنسبة 2.98%، ثم تجزئة وتوزيع السلع الكمالية بنسبة 1.34%، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.05%. وتعكس هذه القراءة انتقالا انتقائيا لجزء من السيولة إلى قطاعات خارج دائرة القياديات التقليدية.

وعلى مستوى الأسهم الأكثر جذبًا للتداولات، استحوذت أكبر 10 أوراق مالية من حيث قيمة التداول على نحو 6.86 مليار ريال، بما يمثل 31.6% من سيولة الأسبوع.

جاء مصرف الراجحي في الصدارة بتداولات بلغت 1.26 مليار ريال، تلاه أرامكو السعودية بتداولات 1.14 مليار ريال، ثم البنك الأهلي السعودي بتداولات 995.6 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي