ارتفعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة يومية بنحو أسبوعين بنهاية تعاملات اليوم، بدعم من مكاسب أسهم البنوك وعدد من الشركات القيادية، فيما واصلت غالبية الأسهم والقطاعات تراجعها.

وأغلق مؤشر " تاسي " عند 10742 نقطة، مرتفعا 0.2%، ولم تعكس مكاسب المؤشر تحسنا واسعا في السوق، إذ تراجعت 179 شركة مقابل ارتفاع 78 شركة، فيما استقرت البقية دون تغير. كما انخفضت معظم القطاعات.

السوق تظهر نوعا من التماسك

رغم المساهمة المحدودة من الشركات في ارتفاع المؤشر العام، إلا أن السوق ما تزال تظهر نوعا من التماسك، ربما يمهد لجلسات إيجابية من شأنها الوصول إلى مستويات قريبة من 11 ألف نقطة، إلا أن استدامة الارتفاع تتطلب ظهور مزيد من الحوافز الإيجابية.

قفزت قيمة التداول إلى 4 مليارات ريال تقريبا، بزيادة بلغت 66%، ويأتي الارتفاع لانحسار النشاط المعتاد في جلسة يوم الأحد. وتجاوزت السيولة متوسط آخر 21 يوما، بنحو 0.9%.

تاسي

البنوك تقود مكاسب السوق

جاء الدعم الأكبر للمؤشر من قطاع البنوك، الذي ارتفع 1.2%، مسجلا ثاني أفضل أداء قطاعي بعد الأدوية المرتفع 1.3%، وذلك بعد ظهور نتائج إيجابية فاقت متوسط توقعات المحللين في بنكي "البلاد" و"العربي".

وصعدت أسهم البنوك الـ10 دون استثناء، بقيادة "العربي" الذي ارتفع 4%، بينما "البلاد" ارتفع 2%، وبلغت تداولات قطاع البنوك نحو 859 مليون ريال، بزيادة 193% على الجلسة السابقة، لتستحوذ على 22% من إجمالي سيولة السوق.

بعد التداول أعلن بنكا "بس إس إف" و"الرياض" نتائجهما المالية للربع الثاني، وأظهرت ربحية فاقت متوسط توقعات المحللين، ما يعزز من الإقبال وتحسن التوقعات تجاه القطاع القيادي، ما يدعم المؤشر العام.