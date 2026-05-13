"تاسي" يتراجع للجلسة الثانية لكن بوتيرة أبطأ مع اقترابه من 11 ألف نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية، لكنها خففت من وتيرة تراجعها في جلسة اليوم، وسط تباين في أداء القياديات، وتراجع في قيم التداول.

أغلق "تاسي" عند 11020 نقطة متراجعا 0.2%، مقابل هبوط أوسع في الجلسة السابقة بلغ 1.07%.

ورغم استمرار المؤشر في المنطقة الحمراء، فإن قراءة الجلسة تبدو أقل سلبية، فالهبوط تقلص، والسيولة انخفضت، واتساع السوق تحسن مقارنة بجلسة الضغط السابقة.

أشير في ت حليل "الاقتصادية" السابق إلى أن السوق ستبقى تحت الضغوط البيعية طالما تداولت دون 11080 نقطة، حدة الضغوط ستزيد مع كسر 11 ألف نقطة.

بلغت قيمة التداول اليوم نحو 5.6 مليار ريال بانخفاض يقارب 16%، وهذا يعني أن جلسة اليوم لم تكن موجة بيع بقوة الجلسة الماضية، بل أقرب إلى تهدئة بعد ضغط حاد.



وتشكل تلك المستويات متوسط 200 يوم، ما يجعلها منطقة دعم مهمة من ناحية فنية، وعدم دفاع قوى الشراء عنها سيظهر السوق بأن السيطرة لقوى البيع.

قطاعيا، بلغ عدد القطاعات الرابحة 7 قطاعات، وواصل قطاع الطاقة دعم السوق مرتفعا 0.4%، لكنه بوتيرة أقل من ارتفاعه السابق، مع تراجع سيولته من 915 مليون ريال إلى 610 ملايين ريال.

كما تحولت المرافق العامة من خسارة 6.7% في الجلسة السابقة إلى ارتفاع طفيف 0.3%، في إشارة إلى توقف الضغط الذي قاده سهم "أكوا" سابقا.

في المقابل، ظل الضغط حاضرًا في قطاعات مؤثرة، فقد تراجع قطاع المواد الأساسية 0.5%، بينما قطاع البنوك على تراجع طفيف، مع سيطرته على أعلى سيولة بنحو مليار ريال، وجاء "السلع الرأسمالية" على رأس المتراجعة بانخفاض 1.9%.

على مستوى الأسهم، فقد سجلت 4 أوراق مالية أعلى سنويا خلال التعاملات، من بينها بترو رابغ ولوبريف وأرامكو السعودية، مقابل 12 ورقة سجلت أدنى سنويا، منها رعاية وبدجت السعودية وساسكو وذيب وريدان.

كما سجلت 5 شركات أدنى تاريخي، هي مجموعة إم بي سي وريدان والموسى وذيب وأس إم سي للرعاية الصحية، وهذا يعني أن تحسن المؤشر النسبي لم يلغِ حالة الضعف في بعض الأسهم.

وحدة التحليل المالي