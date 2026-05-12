"تاسي" يتراجع بأعلى وتيرة في 13 جلسة بضغط من تراجع معظم الشركات





كسرت الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء سلسلة ارتفاع استمرت 3 جلسات وسط ضغط من معظم الشركات على رأسها "أرامكو" و"اكوا" بينما تراجعت قيم التداول عن أعلى مستوياتها منذ شهر.

أغلق "تاسي" عند 11039 نقطة فاقدا 1.1%، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار ريال أقل من تعاملات الجلسة السابقة بنحو 14%. وجاء الهبوط واسع النطاق، إذ تراجعت 203 أوراق مالية مقابل ارتفاع 57 واستقرار البقية، فيما استحوذت الأوراق المتراجعة على نحو 4.3 مليار ريال من السيولة، مقابل 2.4 مليار ريال للأوراق المرتفعة.

أشير في تحليل "الاقتصادية" السابق إلى أن مستويات 11160 نقطة ستشكل نقطة اختبار لقوة الشراء، وأظهرت تعاملات اليوم ضعف قوة الشراء مع تسجيل السوق أعلى تراجع في 13 جلسة. بإستمرار تداول السوق دون 11080 نقطة ستبقى الضغوط البيعية مسيطرة على مسار "تاسي".

وعكست حركة المؤشر ضغطا عاما على السوق، إذ لم يرتفع من القطاعات سوى قطاع الطاقة 0.6% وقطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.2%، مقابل تراجع البقية. وتصدر المواد الأساسية السيولة بقيمة 1.30 مليار ريال

أما الشركات التي أعلنت نتائجها المالية، فقد أظهرت مفارقة واضحة بين تحسن الأرباح المجمعة ورد فعل الأسهم.

وبلغ صافي أرباح 29 شركة أعلنت عن نتائجها من إغلاق الجلسة السابقة وحتى الافتتاح نحو 671 مليون ريال في الربع الأول 2026، مقابل 564 مليون ريال في الفترة المماثلة، بزيادة تقارب 19%. وسجلت 17 شركة أرباحا، مقابل 12 شركة خاسرة

لكن أداء هذه الشركات في السوق كان سلبيا، إذ بلغت سيولتها 552 مليون ريال، تعادل نحو 8.3% من تداولات السوق، وسجلت أداء بالمتوسط 2.2%. وارتفعت 10 شركات فقط من المجموعة، مقابل تراجع 19.

وبرزت العقارية صعودا 6.3% بعد ارتفاع أرباحها إلى 475.7 مليون ريال، كما ارتفع المسار الشامل 5.6%. في المقابل، تراجعت ساسكو بالنسبة القصوى بعد تحولها إلى خسارة 23.7 مليون ريال، وهبط صالح الراشد 9.9% بعد انخفاض أرباحه 60%، كما تراجعت العربية 6.1% بعد هبوط أرباحها الحاد.