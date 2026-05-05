تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لكنها حملت إشارات أوسع من حيث انتشار الهبوط وتراجع النشاط. وأغلق مؤشر تاسي عند 10799 نقطة، منخفضا 0.3%.

وتراجعت قيمة التداول إلى 3 مليارات ريال، بانخفاض يقارب 30%. وبذلك، جاء التراجع السعري متزامنا مع انخفاض واضح في النشاط، لا مع موجة بيع مرتفعة القيمة.

تراجع مؤشر إم تي 30 بنحو 0.2% فقط، ما يظهر أن الضغط على تاسي لم يكن محصورا في الشركات الكبرى، بل امتد إلى نطاق أوسع داخل السوق . كما أغلق المؤشر العام دون متوسطه البسيط لـ200 يوم بفارق يقارب 2.2%، ما يبقي القراءة الفنية العامة حذرة ما لم يتحسن الزخم السعري والسيولة في الجلسات المقبلة.

تاسي

الأسهم المتراجعة تستحوذ على نصف قيمة التداول

وأظهرت بيانات التداول أن الأسهم المتراجعة استحوذت على نحو نصف قيمة التداول بينما البقية توزعت بين المرتفعة والمستقرة إلا أن المعظم للأولى. وتعكس هذه التركيبة أن الضغط كان أوسع من حيث الانتشار، لا أنه تركز بقوة في جانب السيولة فقط.

قطاعيا، غلب اللون الأحمر على السوق، إذ تراجع 16 قطاعا مقابل ارتفاع 6 قطاعات. وتصدر قطاع إنتاج الأغذية التراجعات بانخفاض 2.4%، في المقابل، سجلت بعض القطاعات أداء إيجابيا محدودا، إذ ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل 0.84% ومن زاوية السيولة القطاعية، تصدر قطاع البنوك التداولات بقيمة 391 مليون ريال، بما يعادل 13% من إجمالي سيولة السوق