تراجعت الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع لتفقد مستوى 10800 نقطة، لكن انخفاض السيولة وضيق نطاق التداول أظهرا أن السوق واجهت ضعفا في الطلب أكثر من تعرضها لموجة بيع قوية.

قطاع الطاقة يضغط على المؤشر

وأغلق المؤشر " تاسي " عند 10767 نقطة، منخفضا 0.4%، وجاء الضغط الرئيس من قطاع الطاقة، فيما حد ارتفاع الرعاية الصحية والبنوك من خسائر المؤشر.

تظهر الجلسة تراجع أغلبية الأسهم والقطاعات، لكن لم يصاحب الهبوط ارتفاع في التداولات أو تذبذب سعري واسع، ما يقلل من احتمال أن يكون التراجع بداية موجة بيع حاسمة. إلا أن استمرار تداول المؤشر دون المتوسطات يضع السوق تحت الضغط البيعي اذا لم تظهر معطيات تحسن من شهية المخاطرة.

إغلاق 26 يوليو 2026

تراجع واسع لكن دون اندفاع بيعي

امتد الانخفاض إلى 158 شركة، مقابل ارتفاع 98 واستقرار البقية دون تغير. كما تراجعت مؤشرات 15 قطاعا من أصل 22، مقابل ارتفاع بقية القطاعات.

ويعني ذلك أن ضعف السوق كان أوسع من النسبة المحدودة التي خسرها المؤشر، إذ أسهم صعود بعض الأسهم القيادية، خصوصا في قطاع البنوك، في تقليص الأثر الظاهر لتراجع شريحة واسعة من الشركات.

لكن هذا الاتساع السلبي لم يتحول إلى ضغوط بيعية مكثفة. فقد انخفضت قيمة التداول إلى 2.38 مليار ريال، بتراجع 41% عن الجلسة السابقة، إلا أن ذلك أمر دوري يحدث في جلسة الأحد، وجاءت السيولة أقل بنحو 53% من متوسط منذ بداية العام.

الرعاية الصحية الأفضل أداء

سجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء بين القطاعات، بارتفاع 2%، مدعوما بصعود "سليمان الحبيب" 3.44% و"دله الصحية" 2.21% و"المواساة" 1.24%. ويأتي تحرك الأولى بعد إعلان نتائجها المالية بوصول إيراداتها وأرباحها في الربع الأول لمستويات قياسية، مع تحسن في الهوامش الربحية على أساس فصلي.

لكن مكاسب القطاع لم تكن كافية لتغيير اتجاه السوق، بسبب محدودية وزنه مقارنة بقطاعات أكبر مثل الطاقة والبنوك والمواد الأساسية.