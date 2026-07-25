ارتفعت الأسهم السعودية بأفضل أداء أسبوعي بنحو 3 أشهر، مستعيدة معظم خسائر الأسبوع السابق، ليغلق مؤشر "تاسي" مرتفعا 0.8% عند 10804 نقاط.

بذلك، استعاد المؤشر نحو 95% من خسارة الأسبوع السابق، لكن المكاسب لم تمتد إلى غالبية السوق، إذ تراجعت 192 شركة، مقابل ارتفاع 73 شركة واستقرار البقية، ما يعكس استمرار الانفصال بين حركة المؤشر العام وأداء الشريحة الأوسع من الأسهم.

بلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 18.6 مليار ريال، بزيادة تقارب 3.9% على 17.9 مليار ريال في الأسبوع السابق.

جاء الأداء متوافقا مع التحليل الأسبوعي السابق، حيث أشير إلى أن السوق تميل نحو تحقيق أداء أفضل من الأسابيع القليلة الماضية، وأن التحركات انتقائية.

رغم الأداء الإيجابي، إلا أن السوق لم تكتسب بعد عوامل داعمة لاستدامة الأداء، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات، إلى جانب عدم ظهور معظم النتائج المالية للشركات، ما يجعل التحركات حذرة، ومهددة بعودة الضغوط البيعية.

اقرأ أيضا: "تاسي" يتجاوز 10800 نقطة بدعم الطاقة والمرافق العامة

نتائج البنوك تعيد تسعير أسهم القطاع

ارتفع قطاع البنوك 1.1% خلال الأسبوع، متسقا جزئيا مع نتائج الربع الثاني التي تجاوزت التوقعات في 9 بنوك من أصل 10، بعدما سجل القطاع أرباحا قياسية بلغت 24.9 مليار ريال، بنمو سنوي قدره 8.2%.

ظهرت الاستجابة الإيجابية بصورة أوضح على أسهم "بي إس إف" و"العربي" و"الأهلي" و"الأول"، التي ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 3 إلى 5%

في المقابل، تراجع سهم "الإنماء" 1.7% بعدما كان البنك الوحيد الذي جاءت أرباحه دون التوقعات، بينما انخفض سهم "الراجحي" 0.8% رغم قيادته الزيادة المجمعة في أرباح القطاع.

يشير ذلك إلى أن المستثمرين لم يركزوا على نمو الأرباح وحده، بل على جودة النمو ومكونات النتائج، خصوصا مع ارتفاع مخصصات "الراجحي" 46.8%، واستمرار ضغط المنافسة على الودائع في هوامش البنوك.

عكس الأداء الأسبوعي إعادة تسعير انتقائية لأسهم البنوك وفق حجم المفاجأة وجودة الأرباح، وليس صعودا موحدا للقطاع.

اقرأ أيضا: أرباح قياسية للبنوك السعودية رغم ارتفاع المخصصات وتباطؤ القروض

البنوك تستحوذ على ربع السيولة

استحوذ قطاع البنوك على 4.5 مليار ريال، بما يعادل 24.2% من إجمالي قيمة التداولات، متصدرا القطاعات من حيث السيولة.

جاء قطاع المواد الأساسية ثانيا بنحو 2.61 مليار ريال، ثم الطاقة بقيمة 2.41 مليار ريال.

استحوذت القطاعات الثلاثة مجتمعة على 51% من إجمالي تعاملات السوق.

تباين في القطاعات وانتقائية في الأسهم

ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات، مقابل تراجع 13 قطاعا، ما يؤكد أن صعود المؤشر جاء بدعم قطاعي محدود.

تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المكاسب بارتفاع 4%، في المقابل، سجل قطاع النقل أكبر تراجع بنسبة 3%

على صعيد الأسهم، اقتصرت المكاسب على 73 شركة، بينما انخفضت 192 شركة.

تصدر سهم "مدينة المعرفة" الارتفاعات بصعود 26%، وفي المقابل، تصدر سهم "أنابيب الشرق" الخسائر بانخفاض 10%.

وحدة التحليل المالي